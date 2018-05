Generalsanierung des Kulturzentrums Drei Sieger beim Architekturwettbewerb für Philharmonie und Gasteig

Drei Entwürfe für die mit 450 Millionen Euro veranschlagte Generalsanierung des Münchner Kulturpalasts Gasteig sind noch im Rennen. Das ist das Ergebnis der Jurysitzung des Architektenwettbewerbs. Es geht um ein Kulturzentrum in neuer Gestalt.

Drei Preisträger, drei Konzepte: Die Entwürfe der drei Architekturbüros Auer Weber aus München, wulf aus Stuttgart und Henn aus München fanden großen Anklang bei der Jury. Die Bandbreite der Vorschläge zur Generalsanierung des Gasteig war groß, und auch das Potential der Entwürfe, sagt der zweite Münchner Bürgermeister Josef Schmid. Der CSU-Politiker ist Aufsichtsratsvorsitzender der Kulturzentrums.

"Die richtige Antwort der Jury war dann auch, zu sagen, dass wir drei Preise haben, drei gleichberechtigte Preise. Mit denen werden wir weiter arbeiten, mit denen wird es Gespräche geben und Workshops, um dann in drei Monaten das endgültige Ergebnis zu haben. Das wird dann noch mal in einer weiteren Jurysitzung festgelegt werden." Josef Schmid, zweiter Bürgermeister München

Verschiedene Nutzungen unter einem Hut

Der Gasteig könne von dieser Lösung nur profitieren, meint der Münchner Kulturreferent Hans-Georg Küppers.

"Ich glaube, dass das, was wir hier ausgewählt haben, eine gute Grundlage ist, um unseren Bedürfnissen im Gasteig entgegen zu kommen." Hans-Georg Küppers, Kulturreferent der Landeshauptstadt München

Die Schwierigkeit beim Münchner Gasteig ist, die Philharmonie, die Volkshochschule und die Stadtbibliothek unter einen Hut zu bekommen, so Gasteig-Chef Max Wagner.

"Es gibt selten eine so komplexe Aufgabe für Architekten. Diese verschiedenen Nutzungen zusammenzubringen, das ist in allen drei Arbeiten mit sehr großem Potential verwirklicht worden." Gasteig-Chef Max Wagner

Die drei Architekturbüros wollen den momentan eher abweisend wirkenden Gasteig nach außen hin offener gestalten. Auer Weber etwa will die Besucher über eine riesige Treppe in den neugestalteten Kopfbau locken. Überzeugt hat die Jury hier auch das Innenleben, erklärt der Juryvorsitzende, der Architekt Volker Staab.

"Wenn Sie die Grundrisse anschauen, werden Sie sehen, dass das mit eines der schwierigsten Dinge war: Nämlich, wie kriege ich in dem System des Vorhandenen eine Organisation gelöst, die einerseits eine Art von räumlicher Übersichtlichkeit erzeugt - keine dunklen Flure - die die verschiedenen Institutionen erkennbar, aber auch kommunizierbar belässt. Und das war tatsächlich an dieser Arbeit für uns sehr überzeugend." Volker Staab, Architekt

Unterschiedliche Elemente

Ein anderer der drei Entwürfe, nämlich der des Büros Henn, setzt entlang der Fassade eine Art Glaspassage, die die Besucher entlanglaufen können. Ein lineares Element, das sich als Kontrast über die ganze Länge des Baukörpers zieht.

Der Entwurf von wulf architekten würde den Gasteig noch deutlicher verändern, so der Juryvorsitzende. Zentrum ist ein Glaskörper. An die jetzige rote Klinkerfassade erinnern nur noch vertikalen Ziegelstützen. Die geöffneten Zwischenräume verliehen dem Gebäude etwas relativ Eigenwilliges, so Staab.

Herzstück des Gasteig ist und bleibt die Philharmonie. Paul Müller, der Intendant der Münchner Philharmoniker, ist zufrieden. Alle drei Entwürfe böten in der Grundlage das, was man für einen hervorragenden Saal brauche. Auch die Ausschreibung für einen Akustiker hat schon begonnen.

Auf in die Endrunde

Jetzt heißt es für die ausgewählten Architekten: Ärmel hochkrempeln und weiterkämpfen. Das muss man sportlich sehen, sagt Stefan Sinning von Henn Architekten.

"Jetzt sind wie sozusagen im Halbfinale gewesen. Jetzt geht’s ins Finale und da muss man dann auch noch mal alles geben." Stefan Sinning, Architekt

Denn nur einer kann am Ende auf dem Treppchen ganz oben stehen und den Zuschlag bekommen für die Neugestaltung des Münchner Gasteig.