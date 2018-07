Baukindergeld, Eigenheimzulage, Grenzpolizei Diskussion um milliardenschweren Nachtragshaushalt

Bayerns Finanzminister Albert Füracker hält seinen Haushalt mit 61 Milliarden Euro Gesamtausgaben für rundum gelungen. Immerhin finanziert er digitale Klassenzimmer, mehr Kinderbetreuung, Investitionen in den Straßenbau, dazu eine eigene Grenzpolizei und ein Landesamt für Asyl. Dazu Baukindergeld, Eigenheimzulage und Pflegegeld, all das seien aber keine Wahlkampfgeschenke, so Füracker.

"Wir haben uns überlegt, welche größeren gesellschaftlichen Herausforderungen erfordern Antworten, und diese geben wir mit diesem Nachtragshaushalt. Ich denke, dass hier wirklich einiges zusammenkommt, was den gesellschaftlichen Konsens findet." Bayerns Finanzminister Albert Füracker

Opposition will mehr Geld für Lehrer und Umweltschutz

Rund eine Milliarde nimmt Füracker dafür aus der Rücklage – trotzdem werden weiter Schulden abgebaut. Für die Opposition fehlt es jedoch an frischem Geld für Frauenhäuser und neue Lehrer. Die Grünen sehen zudem Defizite im Umweltschutz. Sie werden beantragen, an jeder Unteren Naturschutzbehörde je einen zusätzlichen Experten einzustellen, insgesamt rund 75.

"Wir brauchen die Leute in der Fläche, um die Beratung zu machen, auch um die Kontrollen zu machen. Ohne diese Leute kommen wir im Naturschutz nicht weiter." Christian Magerl, Grüne

Und Florian von Brunn von der SPD vermisst im Nachtrags-Haushalt die von Ministerpräsident Markus Söder angekündigten Finanzmittel für den Ausbau des umweltfreundlichen öffentlichen Nahverkehrs.