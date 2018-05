Beschwerde beim Verwaltungsgericht Diesel-Fahrverbot: Umwelthilfe will Söder vor Gericht zerren

Hamburg führt am Donnerstag bundesweit das erste Einfahrtsverbot für Dieselfahrzeuge ein. In Bayern ist von Dieselfahrverboten bisher keine Rede. Die Deutsche Umwelthilfe will das nicht hinnehmen und hat mit einer Beschwerde beim Verwaltungsgericht München Zwangsmaßnahmen gegen die Bayerische Staatsregierung gefordert.

Von: Mathias Flasskamp