Veranstaltung im Bayerischen Landtag Die verlorene Kindheit der ehemaligen Heimkinder

"Es ist Zeit, über das Leid und Unrecht zu reden!" So heißt heute eine Veranstaltung im Bayerischen Landtag für etwa 100 ehemalige Heimkinder. Erst jetzt geht es speziell um die Menschen, die zwischen 1949 und 1975 in bayerischen Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien untergebracht waren und dabei Schlimmes erlebt haben.

Sie erinnern sich an Schläge, an Kopfnüsse; oder daran, dass ihnen Betreuer im Heim mit Gewalt der Mund aufgehalten haben, um sie zum Essen zu zwingen. Etwa 370 Betroffene, die in Behinderteneinrichtungen und Psychiatrien gelebt haben, haben sich seit Anfang 2017 gemeldet, sagt Stefan Rösler, der Leiter der der Anlauf- und Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder in Bayern.

"Einige Betroffene berichten, dass sie eingesperrt worden sind, isoliert worden sind, relativ viele berichten, dass Freundschaften oder Formen der Solidarität unterbunden worden sind, wie auch in der Jugendhilfe war die Situation von Kindern, die nachts ins Bett gemacht haben, besonders schwierig." Stefan Rösler, Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder in Bayern

Betroffene tragen seelische Narben

Viele beschreiben das Gefühl, ausgeliefert gewesen zu sein an eine Institution, in der sie abgeschottet waren von der Außenwelt.

"Auffallend viele sagen: Ich habs eigentlich nicht verstanden, warum es eine Erfahrung von Gewalt auf einmal gegeben hat. Für die Betroffenen war damit verbunden das Gefühl, erniedrigt zu werden oder das Gefühl zu bekommen: So, wie ich bin, ist es nicht gut." Stefan Rösler, Beratungsstelle für ehemalige Heimkinder in Bayern

Bis heute haben viele ehemalige Heimkinder aus Behindertenheimen und Psychiatrien mit Trauer um die verlorene Kindheit zu kämpfen und auch mit Angst: Sie können nicht im Dunkeln schlafen, fühlen sich depressiv. Für diese Betroffenen haben Bund, Länder und Kirchen die Stiftung Anerkennung und Hilfe gegründet - erst fünf Jahre nach dem Heimkinder-Fonds für Ehemalige aus Jugendhilfeeinrichtungen. Reinhold Graf ist im Bayerischen Sozialministerium für soziales Entschädigungsrecht zuständig und findet:

"Im Grunde hätte das schon früher passieren müssen, weil die Stiftung schauen muss, dass man mit den Betroffenen selbst noch ins Gespräch kommt und je länger man wartet, umso weniger dieser Betroffenen werden das in Anspruch nehmen können, weil sie nicht mehr am Leben sind." Reinhold Graf, Bayerisches Sozialministerium

Nur wenige erhielten bisher finanzielle Entschädigung

Allerdings tun sich einige Einrichtungen damit schwer, die Betroffenen zu informieren; so schreibt beispielsweise ein Heim auf Nachfrage des Bayerischen Rundfunks: "Ehemalige Bewohner können wir leider nicht erreichen", ein anderes Heim schreibt, es mache "sich Gedanken darüber", wie es mit den Ehemaligen in Kontakt treten könnte.

Bisher haben etwa 150 ehemalige Heimkinder aus Bayern Geld von der Stiftung Anerkennung und Hilfe bekommen - bei geschätzt 9.500 Menschen, die zwischen 1949 und 1975 in Psychiatrien und Behindertenheimen lebten. Wer dort Leid und Unrecht erlebt hat, kann eine Pauschale von 9.000 Euro beantragen; zum anderen eine Ausgleichszahlung zwischen 3.000 und 5.000 Euro, falls die Betroffenen als Jugendliche im Heim arbeiten mussten, erklärt Reinhold Graf:

"Es war oft so, dass im landwirtschaftlichen oder handwerklichen Bereich Arbeiten erbracht wurden, dass die da abgestellt waren und das einfach als Arbeitspflicht verordnet war und in keinem Zusammenhang mit einer Ausbildung verbunden war oder mit sozialversicherungspflichtiger Tätigkeit." Reinhold Graf, Bayerisches Sozialministerium

Medizinische Experimente an Heimkindern

Und nicht nur diese Leiderfahrungen sollen jetzt aufgearbeitet werden. Die CSU hat kürzlich im Sozialausschuss einen Dringlichkeitsantrag gestellt: Die Staatsregierung wird darin aufgefordert, die "Aufklärung und Aufarbeitung von Arzneimitteltests" an ehemaligen Heimkindern aus Bayern "weiterhin zu unterstützen, insbesondere durch die Arbeit der Anlauf- und Beratungsstellen für ehemalige Heimkinder."

Hintergrund ist, dass es Belege dafür gibt, dass Heimkinder - oft ohne ihr Wissen - an medizinischen Experimenten teilgenommen haben. Den bayerischen Grünen ist der CSU-Antrag zu unkonkret, sagt die sozialpolitische Sprecherin Kerstin Celina.

"Weil ich nicht sehe, wie man mit so wenig Personal und so wenig Mitteln und so wenig konkretem Auftrag zu einem Ergebnis kommen will, das dem Leid der Betroffenen gerecht wird." Kerstin Celina, sozialpolitische Sprecherin Bündnis 90 / Die Grünen

Denn: Nur wenn das Thema systematisch und wissenschaftlich erforscht werden würde, hätte man heute noch die Chance, mehr herauszufinden als Zufallsergebnisse.