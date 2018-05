Der Regierungs-Macher Die Rolle des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella

Die Rolle, die der Staatspräsident in Italien ausübt, hat einiges mit der Rolle gemeinsam, die in Deutschland der Bundespräsident hat: Auf die Tagespolitik nimmt das italienische Staatsoberhaupt keinen Einfluss. Vielmehr soll der Präsident ein stabiler Anker sein, der das Wohl des Landes im Auge behält. So beschrieb es kürzlich der aktuelle Amtsinhaber Sergio Mattarella auch selbst.

"Wir brauchen immer diese Haltung: Verantwortungsbewusstsein zu zeigen und die Interessen des Landes und seiner Bürger in den Mittelpunkt zu stellen." Sergio Mattarella, italienischer Staatspräsident

Der italienische Staatspräsident darf Minister ablehnen

In einem Punkt hat der italienische Staatspräsident aber deutlich mehr Macht als sein deutscher Amtskollege: Er ist frei in der Entscheidung, ob er die Minister, die die Mehrheitsparteien im Parlament für eine neue Regierung aussuchen, tatsächlich ernennt. Der deutsche Bundespräsident muss nach einhelliger Meinung von Verfassungsrechtlern die Minister, die der Bundeskanzler vorschlägt, vereidigen.

Sergio Mattarella hingegen hatte die Macht, den Ökonomieprofessor Paolo Savona als Kandidat für das Amt des Wirtschaftsministers abzulehnen – und er hat diese Macht eingesetzt. Denn weil Savona sich immer wieder besonders kritisch über die Europäische Währungsunion äußert, hätte er als Minister das Vertrauen des Auslands und der Finanzmärkte in Italien weiter untergraben - und das schade den Italienern.

Zu viel Druck von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung auf Mattarella

Deswegen sei es seine Pflicht gewesen, Savona abzulehnen, argumentiert Mattarella. Gleichzeitig macht er eines deutlich: Es ärgert ihn, dass die Fünf-Sterne-Bewegung und die Lega starken öffentlichen Druck auf ihn ausgeübt haben, damit er ihren Vorschlag für den Wirtschafsminister durchwinkt. Doch da wollte er nicht mitmachen, betont Mattarella.

"Der Staatspräsident hat die Rolle eines Garanten, der sich niemals einem Zwang unterworfen hat – und er wird es auch nicht tun." Sergio Mattarella, italienischer Staatspräsident

Mittlerweile hat die Fünf-Sterne-Bewegung für Samstag zu einer Großdemonstration in Rom gegen die Entscheidung des Präsidenten aufgerufen und sie hat sogar ein Amtsenthebungsverfahren gegen Sergio Mattarella in die Diskussion gebracht. Doch die Hürden dafür sind hoch – und der Präsident zeigt sich davon unbeeindruckt. Vielmehr hat er eine weitere besondere Machtbefugnis eingesetzt, über die das Staatsoberhaupt in Italien verfügt. Der italienische Präsident kann eine Regierung ernennen, die keine eigene Mehrheit im Parlament hat.

Nicht die erste Technokratenregierung

In Italien heißt eine solche Regierung "Governo tecnico" – was auf Italienisch weniger negativ klingt als der deutsche Begriff "Technokratenregierung". Eine solche Regierung gestaltet vor allem mit Dekreten das politische Alltagsgeschäft. Mit der Entscheidung, den Finanzfachmann Carlo Cottarelli mit der Bildung eines solchen Governo tecnico zu beauftragen, greift Sergio Mattarella zu einer Maßnahme, die frühere Staatspräsidenten schon mehrfach eingesetzt haben.

So hat beispielsweise Mario Monti vom November 2013 bis April 2015 auf diese Weise regiert, in den 90er-Jahren standen Carlo Azeglio Ciampi und Lamberto Dini jeweils ein gutes Jahr an der Spitze eines "Governo tecnico". Die jeweiligen Staatspräsidenten wollten damals in besonders krisenhaften politischen Situationen Italiens für eine gewisse Zeit der Stabilität sorgen. Die Aufgabe des jetzt ernannten Ministerpräsidenten Carlo Cottarelli dürfte es aber vor allem sein, Neuwahlen vorzubereiten.