Kommentar Die Opposition fällt bei der Amtszeitbegrenzung um

So schlimm, wie man vermuten könnte, ist Markus Söder für die Opposition offenbar doch nicht. Wie sonst lässt sich erklären, dass SPD, Grüne und Freie Wähler die Chance nicht mehr nutzen wollen, Markus Söder in spätestens zehn Jahren in die Rente zu verabschieden.

Als Söder Ministerpräsident wurde, plakatierte die SPD ein freches, witziges Plakat. Das zeigte Söder als grünes Shrek-Monster und dazu die Botschaft: "Ach Du Schreck – jetzt regiert er." Jetzt aber, da der Söder-Shrek freiwillig nach zehn Jahren aufhören will, sagt die Opposition nein. Warum eigentlich?

Einmal für Amtszeitbegrenzung

Die Argumente gegen die Amtszeitbegrenzung des Ministerpräsidenten sind ziemlich fragwürdig. Dabei waren noch vor einigen Wochen die Oppositionsfraktion alle für eine Begrenzung der Amtszeit. Von SPD-Fraktionschef Rinderspacher bis hin zu Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Die Argumente damals: "Ich halte es für richtig, wenn Ministerpräsidenten nicht ewig im Amt sind" - "Wenn er es schon ankündigt, dann soll er es auch sofort machen" - und: Eine Verfassungsänderung wird "an den Freien Wählern nicht scheitern".

Jetzt gegen Amtszeitbegrenzung

Jetzt aber, da es ernst wird, haben es sich die Oppositionsstrategen anders überlegt. Die SPD hat das Argument ausgegraben, dass eine Amtszeitbegrenzung nicht nur für den Ministerpräsidenten gelten dürfe, sondern gleich für alle Minister. Die Grünen meinen: Eine Amtszeitbegrenzung beschneide gar die Rechte der Wähler, weil es alleine Ihnen zusteht zu entscheiden, wie oft jemand gewählt wird.

Fragwürdige Argumentation

Dabei wären dieselben Grünen froh, wenn ein Viktor Orbán nur zweimal gewählt werden dürfte und sie werden noch Champagnerkorken knallen lassen, wenn nach maximal acht Jahren Schluss mit Donald Trump sein wird.

Wenn jetzt der Wählerwille so hoch gehängt wird, dann dürfte es Rücktritte eigentlich nicht geben. Schließlich haben diese Wähler einen Politiker für die volle Amtszeit gewählt und eigentlich ein Recht darauf, dass diese nicht verkürzt wird. Edmund Stoiber wäre so der Sturz erspart geblieben. Und, liebe SPD: Warum musste eigentlich Martin Schulz nach nur einem Jahr als Parteivorsitzender zurücktreten, wo er doch für zwei Jahre gewählt worden war?

Amtszeitbegrenzung im Sinne der Demokratie

Die Amtszeitbegrenzung ist richtig und im Interesse der Demokratie. Viele Wähler wollen den Wechsel und wenn Angela Merkel nicht mehr hätte antreten dürfen, hätten das auch zahlreiche Unionswähler gut gefunden.

Markus Söder kann seine Amtszeit aber auch ohne SPD, Grüne und Freie Wähler begrenzen. Er braucht ja nur nicht mehr anzutreten.

Außerdem wird schon die CSU dafür sorgen, dass der Wechsel kommt, wenn ihn die CSU-Mehrheit für überfällig betrachtet. Das war bei Stoiber so, das war bei Seehofer so und das wird auch bei Söder so sein.