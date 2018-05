Analyse Die Misere der Deutschen Bank

Ups, da staunten die Aktionäre nicht schlecht. Christian Sewing, der neue Chef der Deutschen Bank, sprach von „800 Milliarden Euro“, die der geplante Stellenabbau in diesem Jahr kosten werde. Klar, dass die Bank nun zunächst einmal Geld für Abfindungen in die Hand nehmen muss - und dass der geplante Kahlschlag unter'm Strich viel Geld kosten wird. Aber 800 Milliarden? Nein, das war ein Versprecher. Sewing korrigierte sich: Mit „nur“ 800 Millionen wird der Abbau von bis zu 10.000 Stellen in diesem Jahr zu Buche schlagen. Die 6.000 Jobs, die durch die Verschmelzung der Postbank mit dem Privatkundengeschäft in den kommenden Jahren wegfallen, sind in Sewings Rechnung dabei noch gar nicht enthalten.

Viel Kritik

Auch der viel kritisierte Aufsichtsratschef Paul Achleitner musste sich korrigieren: Die Dividende belaufe sich auf elf Euro, sagte er. Schön wär's – tatsächlich sollen elf Cent je Aktie ausgeschüttet werden, korrigierte sich Achleitner umgehend. Wenigstens an dieser Stelle bekam der gebürtige Österreicher Applaus; ansonsten musste sich der einflussreiche und bestens vernetzte Manager aus München viel Kritik anhören. Mehrmals hat Achleitner Aktionären, die sich allgemein zur Bank und kritisch zu seiner Person äußerten, den Ton abgedreht. Von den neuen Aufsichtsräten, die jetzt in das Kontrollgremium einziehen sollen, erscheint kein einziger geeignet, Achleitner zügig im Chefsessel abzulösen. Sehr elegant sei das, sich auf diese Weise unentbehrlich zu machen, heißt es hinter vorgehaltener Hand.

Investmentbanking soll schrumpfen

Keine Frage: Die Deutsche Bank hat ein massives Kostenproblem. Im vergangenen Jahr fielen ihre Erträge um zwölf Prozent. Die Kosten sind dagegen nur um 3,5 Prozent zurückgegangen. Kaum jemand hat sich deshalb offen gegen den von Sewing angekündigten Sparkurs ausgesprochen. Das einstige Aushängeschild des heimischen Geldgewerbes tut nun genau das, was viele Experten immer wieder gefordert hatten: das Investmentbanking soll schrumpfen. Treffen wird es vor allem die Standorte in New York und London.

Schwere Zeiten

Die Milliarden-Boni für die angelsächsischen Investmentbanker passen nicht zu den Milliarden-Verlusten, die die Deutsche in den vergangenen Jahren gemacht hat. Allerdings bedeutet das auch, dass die Bank im Investmentbanking künftig noch weniger verdienen wird. Dass sie das durch ein besser florierendes Privatkundengeschäft ausgleichen kann, ist unwahrscheinlich. Erst recht in einem Klima, in dem die Leistungsträger – die echten und nicht nur die Blender – in Scharen das Frankfurter Geldhaus verlassen. Die betuchte Privatkundschaft – das sind häufig Top-Manager sowie Unternehmer und ihre Erben – sie wird von vielen renommierten Geldhäusern umworben, die besten Service bieten. Und die weniger betuchte Kundschaft findet womöglich bei einer Direktbank genau das, was sie gesucht hat.

Suche nach einem tragfähigen Geschäftsmodell

Die Vorstände wurden über die Jahre immer wieder ausgewechselt, aber die Probleme sind die alten geblieben: Die Bank sucht weiter nach einem tragfähigen Geschäftsmodell. Ihre einstigen Kunden - deutsche Mittelständler und Industriekonzerne – sind längst zur Konkurrenz gewechselt. So sind 29 von 30 Dax-Unternehmen inzwischen Kunden der BayernLB; außerdem ein Großteil der MDax-Unternehmen. Niemand hat auf die Deutsche Bank gewartet, die nach diversen Strategiewechseln seit sechs Jahren immer noch eine Baustelle ist. Der neue Vorstand, der „seiner“ Bank so gerne das Etikett „vertrauenswürdig“ umhängen möchte – er hinkt der Konkurrenz weit hinterher.

Riskantes Zocken ist tabu

Die Landesbanken in Bayern und Baden-Württemberg haben längst erkannt, dass sie am besten damit fahren, wenn sie nur noch die Geschäfte am Kapitalmarkt machen, die die Kundschaft wünscht – aber riskantes Zocken auf eigene Rechnung ist längst tabu. Und dazu passt auch das: Erstmals in ihrer Geschichte hat die Deutsche Bank keinen Vertreter der deutschen Industrie mehr in ihrem Aufsichtsrat.