Zoll-Streit mit den USA "Kanzlerin muss alles tun, damit sich diese Spirale nicht weiterdreht"

Seit Mitternacht gelten die Vergeltungszölle der EU auf bestimmte US-Produkte. Nur Wenige Stunden später folgt die Reaktion aus den USA: Trump kündigt Sonderzölle auf ausländische Autos an. Das kann richtig teuer für die deutsche Wirtschaft werden, sagt Gabriel Felbermayr vom Ifo-Institut in München.

Seit heute erhebt die EU Zölle auf bestimmte US-Produkte wie Erdnussbutter, Whiskey oder Orangensaft - inwiefern werden wir als Verbraucher diese "Vergeltungszölle" zu spüren bekommen?

Für die Verbraucher ist es so, dass die Zölle wie Steuern wirken. Wir haben glücklicherweise nur ein ganz kleines Volumen, das hier durch die Zölle betroffen ist. Für die gesamte EU geht es um Importe von knapp drei Milliarden Euro - das ist im Verbraucherindex Bayerns vernachlässigbar. Da muss keiner damit rechnen, dass das Preisniveau steigt. Einzelne Verbraucher, die bestimmte amerikanische Güter sehr wertschätzen, werden aber höhere Preise bezahlen müssen.

Aus Verbrauchersicht können mir die Zölle also erst einmal egal sein?

Aus Verbrauchersicht kommt es stark darauf an, was Sie konsumieren. Wenn Sie gerade einen "Weber-Grill" für das Sommerfest kaufen wollen: Auch da werden Zollgebühren von 25 Prozent erhoben und das macht natürlich schon einen Unterschied. Ob 300 Euro oder 375 Euro - das ist schon spürbar.

Wem wird der Zollstreit mehr schaden, den USA oder Europa?

Für die Amerikaner ist das Problem ja eines, das sich mit fast allen Handelspartnern stellt: die Türkei, Brasilien, Korea, Kanada, Mexiko - alle haben Gegenzölle eingeführt und so summiert sich das für Amerika zu einem relativ hohen Kostenpotenzial auf. Während für uns in Deutschland die Gegenzölle ja nur auf Produkte aus Amerika erhoben werden, deswegen ist hier die Betroffenheit zwischen Amerika und Deutschland sehr asymmetrisch.

Das heißt, eigentlich ist das mit dem Zollstreit für uns in Deutschland alles halb so wild?

Naja, zunächst geht es auf amerikanischer Seite um Aluminium und Stahl und die Europäer vergelten mit Whiskey und Erdnussbutter - das ist noch sehr beschränkt. Ich glaube die Kanzlerin, auch die Europäische Kommission müssen jetzt alles tun, damit sich diese Spirale nicht weiterdreht. Wenn der Konflikt in die Automobilbranche hineingetragen wird, dann ist das gerade für uns hier in Oberbayern ein Problem.

Dabei haben einige deutsche Autobauer ja jetzt schon mit dem Zollstreit zwischen USA und China zu tun - der hat erstmal ja gar nichts mit dem Streit zwischen den USA und der EU zu tun?

Ja, leider ist es so, dass ein handelspolitischer Konflikt zwischen USA und China auch uns betrifft. Daimler und BMW verkaufen aus den USA heraus nach China ihre großen Geländewagen-Modelle, mit denen sie ja viel Gewinn machen. Wenn dieses Geschäft teurer wird, dann hat das für den Gewinn dieser Konzerne Auswirkungen und am Ende kann das auch den BMW-Arbeiter hier bei uns in Bayern treffen, wenn er feststellen muss, dass am Ende des Jahres seine Gewinnprämie kleiner ausfällt als in den letzten Jahren.

US-Präsident Donald Trump hat nun angekündigt auch auf ausländische Autos Sonderzölle verhängen zu wollen - ist der Schaden für die deutsche Wirtschaft schon absehbar?

Wir haben hier im Ifo-Institut versucht zu quantifizieren, was Autozölle kosten würden für Europa, für Deutschland: Das wären etwa fünf Milliarden Euro, die im Bruttoinlandsprodukt fehlen würden und ungefähr neun Milliarden Euro für die Europäische Union. Das ist auch noch beherrschbar, aber für einzelne Branchen ist das schon spürbar und wird die Automobil- und die Zuliefererindustrie schon treffen. Wenn dann noch weitere Bereiche dazu kommen, wenn zum Beispiel der Handel mit China leiden sollte, dann reden wir schnell über zweistellige Milliardenschäden, die bei uns auftreten und das muss man dann auch in den Wachstumsprognosen, die wir ja gerade revidiert haben, berücksichtigen.