Wohnungsmangel in Bayern Die Jagd nach Wohnraum und die Bodenpreise

Wohnen macht immer mehr Menschen in Ballungszentren arm. Auch abseits vom freien Markt herrscht Not. Im Nürnberger Wohnungsamt sind derzeit 8.500 Wohnungssuchende vorgemerkt. 2017 konnten aber nur 1.100 Wohnungen vermittelt werden. Das frustriert auch die Mitarbeiter.

Wolfgang Hess, ein Hüne, der sich so schnell aus der Ruhe bringen lässt, sitzt hinter Bergen von Aktenordnern und zwei Bildschirmen und verwaltet den Mangel.

Wolfgang Hess

Wer von Wolfgang Hess eine Wohnung vermittelt bekommen will, muss nachweisen, dass er als Einzelner höchstens 14.000 Euro im Jahr verdient, als Paar 22.000 Euro plus 5.000 pro Kind.

Das Nürnberger Wohnungsamt verwaltete den Mangel

Thaya Kannan

Thaya Kannan hat schon oft im Nürnberger Wohnungsamt vorgesprochen und wartet seit über anderthalb Jahren. Die kleine Frau mit der großen Brille ist mit ihrem Mann vor zwanzig Jahren aus Sri Lanka nach Deutschland geflüchtet. Er schiebt Schichten in einer Druckerei, sie arbeitet in einem Schnellrestaurant. Für sich und ihre beiden Kinder suchen sie eine größere Bleibe. Über die Hälfte der vorgemerkten Suchenden sind dagegen Singles.

Kleine und besonders große Wohnungen sind gesucht

Wolfgang Hess bräuchte für seine Kunden deshalb vor allem große Vierzimmer-Wohnungen und kleine Zwei-Zimmer-Wohnungen. Das Wohnungsamt hat schon Programme aufgelegt, damit ältere Leute, deren Kinder aus dem Haus sind, sich verkleinern. Aber herausgekommen ist dabei wenig.

Platz zum Bauen ist in München rar geworden

Neubauten der GWG in München Ramersdorf

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft GWG soll in ganz München in den nächsten fünf Jahren 4.000 preiswerte Wohnungen bauen. Das ist kein leichtes Unterfangen, weil zum einen die Bauwirtschaft ausgebucht ist. Zum zweiten fehlen Bauplätze. Und die Bauplätze, die es gibt, werden immer teurer. In München-Ramersdorf hat die GWG alte Blocks abreißen lassen, um Platz für etwas mehr neue zu schaffen. Die Blocks, die gerade entstehen, reichen nur bis zur der dritten Etage.

Die Nachbarschaft wollte keine höhere Bebauung

Bettina Rubow, die erste Vorsitzende der "Schutzgemeinschaft Ramersdorf"

Die GWG hätte, wie die Geschäftsführerin Gerda Peter betont, gern höher gebaut, um noch viel mehr Wohnraum zu schaffen.



Schließlich steht gegenüber schon ein siebengeschossiges Gebäude. Aber die Nachbarschaft hatte Bedenken. Es gab Bürgerversammlungen, Workshops und viel Aufregung. Bettina Rubow, die erste Vorsitzende der „Schutzgemeinschaft Ramersdorf“ argumentierte, dass man keine hässlichen Hochhäuser wollte und Beton nicht in die Gegend passe.