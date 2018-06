"Bayerischer Löwe" im Allgäu Die Amis kommen - zum Schuhplattln

Es klingt wie bei den Bayern, es sieht aus wie bei den Bayern. Wenn Patrick Lockhorse aus Minnesota seine Tanzpartnerin umwirbt, seine Handflächen auf seine Schuhsohlen und seine Oberschenkel schnellen lässt, dann könnte man meinen, er sei von hier. Thomas Karg aus Haldenwang nickt anerkennend:

"Das war schon richtig gut. Der hat auf jeden Fall gute Chancen, dass er nicht Letzter wird." Thomas Karg, Schuhplattler

Tradition verbindet

Für Patrick Lockhorse ist es sehr aufregend hier in Bayern zu sein, im Land seiner Vorfahren. Für ihn gibt es nichts schöneres als beim Wettkampf um den Bayerischen Löwen dabei zu sein, sagt er. Am liebsten würde er seine Tracht jeden Tag tragen. In Nordamerika lebt die Herkunftstradition der bayerischen Auswanderer in den dortigen Trachtenvereinen weiter.

"Weil das Wurzeln sind und Wurzeln gehen tief. In den Vereinigten Staaten kommen die Leute von überall her, und die Italiener halten zusammen, die Irländer halten zusammen - und die Deutschen halten auch zusammen, besonders die Bayern." Rudy Leschke, erster Vorplattler, Gauverband Nordamerika

Allgäuer wie Thomas Karg staunen über den großen Zusammenhalt, vor allem darüber, dass es ihn trotz der riesigen Distanzen gibt:

"Der Kontinent ist ja so riesengroß - jetzt haben wir es ja schon weit, wenn wir nach Scheidegg fahren müssen ins Weställgäu, das ist nicht einmal eine Stunde Fahrtzeit - und die haben ein paar tausend Kilometer, bis die sich treffen." Thomas Karg, Schuhplattler

Mit Liebe zum Detail

Die Amerikaner haben im Vergleich zu den Bayern wenig gemeinsame Proben, trotzdem haben sie sich mit hoher Motivation und Exaktheit auf das Preisplattln vorbereitet. Kopfschüttelnd zeigt Thomas Karg auf das überdimensionale „Nelkenlager“ der Nordamerikaner:

"Das sind 1.500 Nelken da herinnen, das heißt, sie leben das so für sich streng, also in meinen Augen, ich täte es als streng auffassen, dass sie jeden Tag frische Blumen haben, mit Grünzeug in unterschiedlichen Farben, also passend zum Anlass oder zu ihrer Tracht, ich weiß es nicht, also alleine 1.500 Nelken bestellen, das ist krass, oder?" Thomas Karg, Schuhplattler

Damit jeder immer das richtige trägt hat der Gauverband Nordamerika sogar eine 37 Seiten lange Anleitung geschrieben. Dort sind alle wichtigen Regeln festgehalten:

"Man muss Blumen haben, den richtigen Hut, Krawatte, Weste, Trachtenhemd mit Ärmeln - nicht hochgeschlagen -, man muss eine Joppe haben, keinen Lack auf den Fingernägeln, das muss echt sein." Rudy Leschke, erster Vorplattler, Gauverband Nordamerika

Beim Gaumusikwart der Nordamerikaner geht es sogar so weit, dass er versucht, Dialekt zu sprechen. Dabei haben er und selbst seine Großmütter nie selbst in Deutschland gelebt:

"Nein, nein, das war leider nicht der Fall, aber die Oma hat - beide Omas haben - immer mit mir Deutsch gesprochen, obwohl die auch in Amerika geboren waren - und ich hab mir früher gesagt - ja, wenn Du ein richtiger Trachtler bist, dann musst Du den Dialekt pflegen." Rudy Leschke, erster Vorplattler, Gauverband Nordamerika

Durchaus gefährliche Gegner

Natürlich können nicht alle Deutsch oder sogar Dialekt. Es wird abwechselnd auf Englisch und auf Deutsch gewitzelt, man mag sich mittlerweile, die Amerikaner sind schließlich schon über zehn Jahre bei jedem Wettkampf und bei den Bayerischen Löwen dabei. Ein paar mal sind die Nordamerikaner für die Bayern schon gefährlich geworden:

"Ja, das passiert ab und zu. Das letzte Mal, dass wir da waren war in Steingaden, und da haben wir in der Ehrenklasse - das heißt, über 60 Jahre alt, da haben wir den ersten Platz gewonnen für die Buam. Und bei den Jungen, da sind wir mit den Buam meistens siebter, achter Platz, aber mit den Deandln haben wir schon den zweiten Platz erreicht. Wahnsinn, oder?" Rudy Leschke, erster Vorplattler, Gauverband Nordamerika

Auch diesmal wollen die Nordamerikaner vorne mitplattln. Aber egal, wer am Ende die Trophäe holt: Was die Leidenschaft und die Motivation angeht, da stehen die Nordamerikaner ihren bayerischen Kollegen in nichts nach.