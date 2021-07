Weitere Urlaubsregionen als Corona-Risikogebiete eingestuft

Seit diesem Sonntag gelten fünf weitere europäische Regionen als einfache Risikogebiete. Neben Zypern und dem spanischen Katalonien auch Kantabrien in Spanien sowie die Provinzen Agder und Rogaland in Norwegen. Das hat das Robert-Koch-Institut (RKI) mitgeteilt. Seit vergangenen Donnerstag gilt für Corona-Risikogebiete keine generelle Reisewarnung mehr. Es wird von Reisen dorthin lediglich abgeraten.

Negativer Test bei Einreise nötig

Wer aus einem einfachen Risikogebiet nach Deutschland kommt, muss einen negativen Corona-Test (PCR-Test), einen Genesenen- oder Impfnachweis vorlegen. Eine Quarantäne ist dann nicht mehr vorgeschrieben.

Anders sind die Vorgaben bei Virusvariantengebieten wie Portugal, das Vereinigte Königreich und Russland, in denen die Delta-Variante besonders auf dem Vormarsch ist - auch mit vollständigem Impfschutz muss man nach der Rückkehr aus diesen Ländern in Quarantäne.

Als Risikogebiete dagegen werden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) über 50 liegen. Es ist die niedrigste Risikostufe. In die beiden höheren Kategorien der Hochinzidenz- und Virusvariantengebiete wurden vom RKI keine zusätzlichen Länder oder Regionen eingestuft. Von der Risikoliste gestrichen sind seit Sonntag in Europa nur eine Region in Kroatien sowie außerdem Katar und die Karibikinseln Guadeloupe und Aruba.

Zypern nur drei Wochen lang kein Risikogebiet

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Katalonien betrug zuletzt rund 233, wie das spanische Gesundheitsministerium am Freitagabend bekannt gab.

Zypern selbst veröffentlicht keine Wocheninzidenz. Die 14-Tage-Inzidenz lag dort laut einer Übersicht der EU-Gesundheitsbehörde ECDC vom Donnerstag bei knapp 180 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - diese Daten beziehen sich auf die zwei Wochen bis 27. Juni. Erst am 13. Juni hatte das RKI die Einstufung Zyperns als Risikogebiet aufgehoben.