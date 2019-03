Hilfe nach Zyklon "Idai": Die größte Not trifft die Ärmsten

Krankheiten wie Cholera und Typhus drohen

Rund 3.000 Quadratkilometer sind überschwemmt. In den braunen Wassermassen schwimmen Leichen und Tierkadaver. Sanitäre Einrichtungen gibt es nicht.In ihrer Not trinken die Menschen verunreinigtes, stehendes Wasser. Die Weltgesundheitsorganisation hat deshalb einen Notfallplan zur Bekämpfung von Malaria, Cholera und Typhus angekündigt. Von einer Entspannung kann im Katastrophengebiet mehr als eine Woche nach dem verheerenden Tropensturm "Idai" also weiterhin keine Rede sein.

"Hilfsarbeit wird lange dauern"

"In vielerlei Hinsicht beginnt die Hilfsoperation erst jetzt, sagt Gerald Bourke vom Welternährungsprogramm. Und sie werde lange dauern.

"Wir versuchen nun, die in dem riesigen Gebiet zerstreuten, obdachlosen Hilfsbedürftigen zu zentralen Orten zu bringen. Dort können wir ihnen eine Unterkunft bieten, sie medizinisch, psychologisch und mit Nahrungsmitteln versorgen." Gerald Bourke, Welternährungsprogramm

Rund 1,7 Millionen Menschen haben nach Angaben der Vereinten Nationen in dem Katastrophengebiet im Dreiländereck von Mosambik, Malawi und Simbabwe gelebt. Darunter viele Kleinbauern, die ohnehin schon von der Hand in den Mund gelebt hätten, betont Bourke: "Die ganze Region hat in den vergangenen Jahren unter einer Dürre gelitten. Deshalb waren die Lebensmittelvorräte schon vor dieser Katastrophe knapp."

Viele Menschen chronisch mangelernährt

Viele Menschen sind chronisch mangelernährt, in Mosambik mehr als 40 Prozent der Bevölkerung. Besonders betroffen sind Kleinkinder, Mütter und schwangere Frauen.

"Die Menschen werden noch über Monate unsere Hilfe benötigen. Wir tun alles, was wir können, um genügend Nahrungsmittel bereit zu stellen", sagt Bourke.

Alle Hilfsorganisationen haben ihre Einsätze ausgebaut und stellen sich auf eine langfristige Unterstützung der Krisenregion ein. Das gesamte Ausmaß der Zerstörung und die Zahl der Opfer werden sie jedoch erst dann kennen, wenn das Wasser in den überschwemmten Gebieten weiter zurückgeht.