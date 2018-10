Zwölf Tote bei Überschwemmungen im Süden Frankreichs

Unwetter und Überschwemmungen haben in Südfrankreich mindestens zwölf Menschen getötet. Einige der Toten seien offenbar von den Fluten mitgerissen worden, sagte der Präfekt des Départements Aude, Alain Thirion, dem Fernsehsender BFM.

Binnen Stunden sei so viel Regen gefallen wie sonst in mehreren Monaten erwartet werde. Das Wasser stehe so hoch, dass Rettungsdienste manchmal selbst per Boot nicht durchkämen. Acht Personen wurden verletzt und eine vermisst.

Widersprüchliche Angaben über die Zahl der Opfer des Unwetters

Das Innenministerium hatte zunächst von 13 Todesopfern gesprochen. Ministerpräsident Édouard Philippe sagte nach einem Besuch in betroffenen Gebieten, dass die Zahl auf zehn korrigiert worden sei. Manche Opfer seien zunächst doppelt gezählt worden. Nachdem in Carcassonne und Trèbes zwei weitere Leichen gefunden wurden, erhöhte das Ministerium die Zahl der Toten auf zwölf.

Menschen retten sich vor Hochwasser auf die Dächer

Präfekt Thirion sagte, in der Gemeinde Conques-sur-Orbiel sei der Flusspegel um mehr als sechs Meter angestiegen. Besonders betroffen war auch die Region um die Gemeinde Villegailhenc. Dort rissen die Fluten eine Brücke mit sich, die Gemeinde ist nun zweigeteilt. Eine Augenzeugin sagte, das Wasser sei so schnell gestiegen, dass sich Menschen auf die Dächer ihrer Häuser hätten retten müssen. Sie wurden dann per Hubschrauber gerettet.

Die schwersten Überschwemmungen seit über 100 Jahren

Die Schulen in dem Gebiet blieben geschlossen. Die Behörden riefen die Menschen auf, zu Hause zu bleiben. Die Überschwemmungen seien die schwersten in der Region seit mehr als 100 Jahren gewesen, teilte eine Behörde mit.

Staatspräsident Emmanuel Macron versicherte den Bewohnern der betroffenen Region die Solidarität der Nation. Er sei den Rettungskräften dankbar für ihren vorbildlichen Einsatz, sagte er. Es wird erwartet, dass Macron in den kommenden Tagen nach Aude reist.