Zwölf Jahre Haft in Psychiatrie für Mörder von Weizsäcker-Sohn

Der Täter, der den Arzt Fritz von Weizäcker vor rund acht Monaten mit deinem Messer niedergestochen hatte, handelte aus niederen Beweggründen, war aber nicht voll schuldfähig – so das Urteil des Landgerichts Berlinen 57-jährige Angeklagte aus Andernach in Rheinland-Pfalz wurde nun zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt. Er wird auf Anordnung des Gerichts in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Mordmotiv Hass, keine Reue, aber auch keine volle Schuldfähigkeit

Das Mordmotiv des Angreifers sei Hass auf die Familie des Getöteten gewesen, so die Staatsanwaltschaft, insbesondere auf den Vater des Opfers, den 2015 verstorbenen früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker. Der Angeklagte hatte die Tat gestanden, aber keine Reue gezeigt. Laut einem psychiatrischen Gutachten war er wegen einer Zwangsstörung in seiner Steuerungsfähigkeit vermindert schuldfähig. Das Gericht entsprach mit dem Urteil weitgehend der Forderung der Staatsanwältin. Sie hatte 14 Jahre Haft und die Unterbringung in der Psychiatrie gefordert.

Versuchter Mord an einem Polizisten, der bei der Tat einschritt

Außerdem wurde der Mann wegen versuchten Mordes an einem Polizisten verurteilt. Dieser war bei von Weizsäckers Vortrag in einer Berliner Klinik zufällig als Zuhörer vor Ort gewesen und wurde beim Versuch, von Weizsäcker zu retten, selbst schwer verletzt.