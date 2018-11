Zwischenfall vor Krim: Ukraine berät über Kriegsrecht

Die Rada, das ukrainische Parlament, wird heute über die Einführung des Kriegsrechts entscheiden. Das teilte der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, nach einer Sondersitzung des Nationalen Sicherheitsrats mit. Eine entsprechende Bitte an die Abgeordneten sei bereits formuliert worden. Außenminister Pawlo Klimkin bestätigte der "Bild", dass der Nationale Sicherheitsrat der Rada die Verhängung empfohlen hätte. Die endgültige Entscheidung liege jedoch bei den Parlamentariern.

Russisches Militär kapert ukrainische Schiffe

Die Aufforderung folgt auf einen militärischen Zwischenfall in der Meerenge von Kertsch vor der Halbinsel Krim, an dem russische und ukrainische Schiffe beteiligt waren. Die russische Marine hatte dort ukrainischen Schiffen die Durchfahrt verweigert und eines der Schiffe gerammt. Später wurden drei ukrainische Schiffe von russischen Streitkräften aufgebracht und gekapert. Auf ukrainischer Seite seien dabei drei Angehörige der Streitkräfte verletzt worden, teilte Russlands Inlandsgeheimdienst FSB nach Angaben russischer Medien mit.

Meerenge von Kertsch gesperrt

Russland hat die Straße von Kertsch mittlerweile blockiert, womit die ostukrainische Küste vom Schwarzen Meer abgeschnitten ist. Ein Tanker sperrt die Meerenge, Dutzende Frachtschiffe können dadurch nicht weiterfahren.

Nach Darstellung der russischen Küstenwache durchfuhren die ukrainischen Marineschiffe ohne Erlaubnis russische Hoheitsgewässer. Der FSB beschuldigte die ukrainische Marine, Russland provoziert zu haben. Deren Ziel sei, "eine Konfliktsituation in der Region zu schaffen", zitieren russische Nachrichtenagenturen den FSB.

Reservisten alarmiert

Präsident Poroschenko sprach von einem "aggressiven Akt Russlands". Er betonte jedoch mit Blick auf die Sitzung der Rada, eine eventuelle Einführung des Kriegsrechts bedeute nicht, dass die Ukraine offensive Operationen unternehmen wolle. Es gehe "ausschließlich um den Schutz unseres Territoriums und die Sicherheit unserer Bürger". Auch die Frontlinien in der Ostukraine würden sich durch den Schritt nicht ändern.

Zudem setzte Poroschenko die Reservisten der Streitkräfte in Bereitschaft. Die sogenannte Erste Welle der Reserve solle sich bereit halten, sagte Poroschenko in Kiew. Dies bedeute jedoch nicht unmittelbar eine Mobilmachung, fügte er nach Angaben der russischen Agentur Interfax hinzu.

Russland ruft UN-Sicherheitsrat an

Moskau reagierte auf die Schritte Kiews in der Nacht mit dem Antrag auf Einberufung einer Sondersitzung des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen. Russland habe um diese Sondersitzung unter dem Tagesordnungspunkt "Erhalt von internationalem Frieden und Sicherheit" gebeten, zitierte die Agentur Tass den russischen UN-Vertreter Dmitri Poljanski.

Demonstration vor russische Botschaft in Kiew

In Kiew versammelten sich am Sonntagabend Dutzende Demonstranten vor der russischen Botschaft. Ein starkes Polizeiaufgebot sicherte das Gebäude ab. Am Ende hinterließen die aufgebrachten Ukrainer Hunderte von weißen Papierschiffchen vor der Botschaft und auf dem Zaun, wie die Zeitung "Ekspres" berichtete. Unweit der Botschaft sei jedoch ein Auto mit russischen Diplomaten-Kennzeichen in Brand gesetzt worden, berichtete die russische Agentur Tass. Vor dem russischen Konsulat in Lwiw zündeten Demonstranten Autoreifen an.