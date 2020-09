Zwischenfall im "heute-journal"

Aufklärung am Ende der Sendung

Zum Schluss der Sendung ging Kleber auf die Aktion ein. Er bezeichnete sie als "komische Störungen", das sehe wie Kunst aus und sei eine Sache für die Kollegen in der anschließenden ZDF-Sendung "Aspekte". Dort war dann zu erfahren, dass es sich um eine Kunstaktion handelte, die demnach in ähnlicher Form auch schon andernorts zu sehen gewesen sei. Künstler Christian Jankowski wolle "systemrelevanten" Menschen so eine Stimme geben.

Unterschiedliche Reaktionen

Die Kunstaktion löste zahlreiche und unterschiedliche Reaktionen aus. Diese reichten von Verwirrung und Ratlosigkeit über Ablehnung bis hin zu Humor und Zustimmung. Ein Kritiker riet dem ZDF, die Aufmerksamkeit der Zuschauer wieder durch guten Journalismus zu gewinnen statt durch Klamauk und Show. Andere fanden es "coole Kunst".