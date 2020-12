Zwischen Ansturm und Abstand: Skifahren in Zeiten von Corona

Dienstagmittag, Stuhleck von Spital am Semmering – das größte Skigebiet in der Nähe von Wien, gut eine Auto- oder Zugstunde von der österreichischen Hauptstadt entfernt. Maximilian Gfreiner ist mit seiner Mitschülerin aus Wien angereist, mit dem Zug – es sei schon ein bisschen komisch, keine Schule im Lockdown zu haben, und stattdessen Zeit fürs Skifahren zu haben.

"Besser Skifahren als nicht Skifahren"

Die erforderliche FFP2-Maske hat er auf: "Also ich persönlich fürchte mich nicht unbedingt so vor Corona. Ich meine, ich schütze mich soweit es geht halt mit der Maske. Aber, ja, so - besser Skifahren als nicht Skifahren", sagt Gfreiner.

Am Lift müssen sie etwas warten: "Grundsätzlich ist es mit Maske nicht so schlecht, weil die Temperaturen eigentlich kälter sind, da kann man die Maske auch tragen, die Brille beschlägt zwar etwas, aber ansonsten passt es."

Besucheransturm am Wochenende

Jetzt, am Wochentag, geht es schon deutlich geordneter zu als am vergangenen Wochenende, als Tausende von erholungsbedürftigen Tagestouristen aus Wien, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland das weitläufige Skigebiet am Semmering anfuhren.

Fabrice Giradoni, Geschäftsführer des Skigebiets Stuhleck glaubt nicht, dass es sich ausschließlich um Skifahrer handelte: "Da ging es nicht um Einreise zum Skigebiet, sondern da gab es einfach eine herausforderndere Situation, was die Verkehrsauslastung betroffen hat, weil sehr, sehr viele Leute aus den Ballungszentren, die gar nicht Skifahren gehen wollten und auch gar nicht ins Skigebiet gegangen sind, eben raus in die Natur wollten. Die haben sich zusammengepackt, sind spazieren gegangen, sind mit den Kindern rausgegangen an die frische Luft, sind rodeln gegangen."

Regierung will Kontrollen verstärken

Dass es in einigen Skigebieten, vor allem in Ober- und Niederösterreich am Sonntag zu Szenen vor den Liftstationen kam, in denen von Abstand halten nicht die Rede sein konnte, veranlasste Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag dieser Woche zu den Worten: Solche Bilder wolle er "ganz einfach nicht mehr sehen." Ein neuer Erlass seines Hauses an die Landesregierungen sieht nun vor, dass die "zuständigen Behörden verstärkte Kontrollen durchführen" müssten.

Geschlossene Hütten "unsinnig"

Lukas Radel steht in Stuhleck an der Tatstation, mit FFP2-Maske vor dem Gesicht, und gibt auf die Frage zurück, was er von den Maßnahmen halte: "Es ist im Endeffekt besser als nichts. Ich finde es zwar auch ein bisschen unsinnig, dass man die Leute wieder zusammenbringt. Also wenn man einen Lockdown hat, dann hätte ein richtiger, komplett konsequent durchgezogener Lockdown aus meiner Sicht mehr Sinn ergeben, aber ich bin trotzdem froh, dass ich raus kann."

Ebenfalls keinen Sinn macht es aus seiner Sicht, "dass eben die Hütten trotzdem nicht aufhaben und mit Reservierungen oder so wäre das eigentlich ganz okay gewesen. Dass man, wenn man einen Tisch reserviert, einen Zeit-Slot hat, dann zum Tisch geht und mindestens eine Suppe kriegt und einen Tee", so Radel.

Übernachtungen zu beruflichen Zwecken erlaubt

Weitaus lockerer mit den Verboten sehen das einige Übernachtungsherbergen in Österreich: Auf den gängigen Online-Plattformen können Gäste trotz des geltenden Lockdowns fündig werden: Ob in Obertauern, Bad Gastein, im Zillertal oder im Bregenzerwald, so schreibt der "Standard", seien überall auch zu Silvester noch Zimmer zu haben. Der Ausweg: Nur zu beruflichen Zwecken dürften Übernachtungsbetriebe Quartiere anbieten. Die Polizei habe noch keine Kontrollaufträge erhalten und die Hoteliers wollten, so die Zeitung, "nicht Sheriff spielen."