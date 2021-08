Zwischen allen Stühlen: Geflüchtete aus Afghanistan in Bosnien

Schlimme Nachrichten aus der Heimat

Eine Wiese in der nordwest-bosnischen Stadt Velika Kladuša. Kinder spielen zwischen dünnen Plastikzelten, die zurzeit ihr zuhause sind. Bis zu 100 Menschen sind hier gestrandet. Die meisten stammen aus Afghanistan. Auch Feriba Nurzai. Es gibt keine Toiletten hier, kein sauberes Trinkwasser und auch keines zum Waschen, erzählt die 32-jährige. Die Zelte schützen kaum vor der Hitze und streunende Hunde kommen vor allem nachts den Kindern gefährlich nahe. Ihre Heimat habe sie vor zwei Jahren verlassen und war schon im Iran, in der Türkei, in Griechenland, Albanien und Montenegro. Aus Bosnien will sie, wie viele andere auch, Kroatien erreichen und dann weiter nach Westen, nach Deutschland, wo ihr Bruder lebt. Zurück in ihre Heimatstadt Herat, wo sie als Lehrerin gearbeitet hat, kann sie nicht mehr, erst recht nicht seit die Taliban dort an der Macht sind.

Von ihrer Familie in Herat habe sie vor zwei Tagen erfahren, dass die Taliban Mädchen ihren Angehörigen entreißen und sie dann nach Pakistan verschleppen würden. Außerdem sei ihr Bruder dort in großer Gefahr, weil er für die inzwischen abgesetzte Regierung gearbeitet habe.