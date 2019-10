Zweitfrau für einen Sommer: Thailands König verstößt Geliebte

Nur wenige Monate nachdem Thailands König Maha Vajiralongkorn seine Geliebte Sineenat Wongvajirapakdi zur Königlichen Gemahlin gemacht hatte, hat er ihr wieder alle Titel entzogen. Der 34-Jährigen wird den Angaben zufolge illoyales Verhalten gegenüber dem König vorgeworfen Auch soll sie aus Eigennutz die Ernennung von Königin Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya sabotiert haben.

"Thai-Kini" liebt Bayern

Thailands König hat nicht nur in seiner Heimat einen zweifelhaften Ruf. Mittlerweile ist er in vierter Ehe verheiratet und hat offiziell sieben Kinder. Königin Suthida nahm er erst wenige Tage vor seiner Krönung im Mai dieses Jahres zur Ehefrau. Kurz darauf erhob er die Geliebte dann zur offiziellen Konkubine. Die beiden hielten sich davor und danach oft in Bayern auf. Der König hat in Tutzing am Starnberger See eine Villa. Wenn er vor Ort ist, verhalten er und seine Entourage sich recht unauffällig. In Tutzing wird er der "Thai-Kini" genannt. Fotos aus Bayern, die ihn in recht knapper Kleidung zeigen, kennen trotzdem viele - zumindest in Bangkok.

Solidarität im Netz

Sineenat hatte den Titel erst am 67. Geburtstag des Königs am 28. Juli erhalten. Es war das erste Mal seit fast einem Jahrhundert, dass sich ein thailändischer König offiziell zu einer Geliebten bekannte. Seitdem ihr alle Titel aberkannt wurden, ist sie nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. In Online-Netzwerken bekundeten zahlreiche Nutzer unter dem Hashtag #SaveKoi ihre Solidarität mit der in Ungnade gefallenen Sineenat, die den Spitznamen Koi trägt.

Weitere Entlassungen im Palast

Nach dem Skandal um seine in Ungnade gefallene Geliebte hat der thailändische König Maha Vajiralongkorn sechs ranghohe Palastbeamte entlassen. Ihnen wurde wegen "bösartiger Taten" gekündigt, wie der Königspalast am Mittwoch mitteilte. Die entlassenen Palastbeamten, darunter eine Krankenschwester und ein Tierarzt, hätten ihre Ämter "für ihre eigene Bereicherung oder die anderer" ausgenutzt, hieß es im königlichen Amtsblatt.