Zweites Opfer des Göttinger Frauenmörders ist tot

Die Frau hatte am Donnerstag versucht, ihrer Arbeitskollegin zu Hilfe zu kommen, als diese von dem Täter attackiert wurde. Der Mann hatte seiner 44-jährigen Bekannten am Arbeitsplatz aufgelauert, sie mit Brandbeschleuniger überschüttet und angezündet. Als die Frau versuchte, wegzulaufen, stach er mit einem Messer auf sie ein. Danach griff er auch die 57-Jährige an und fügte ihr schwere Verletzungen zu, an denen sie jetzt erlag.

Tatverdächtiger bereits dreimal wegen Vergewaltigung verurteilt

Der mutmaßliche Täter, der bereits dreimal wegen Vergewaltigung verurteilt worden ist, wurde am späten Freitagabend in Göttingen festgenommen, wobei er sich wehrte und eine Polizistin leicht verletzte. Am Samstagmorgen erließ ein Haftrichter in Göttingen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Dieser hat sich bisher nicht zu seinen Taten geäußert.

"Aalglatte" Anrufe bei der Polizei

Die Flucht des Mannes hatte anderthalb Tage lang die Region zwischen Göttingen und Hannover in Atem gehalten. Während dieser Zeit rief der Verdächtige mehrmals bei der Polizei an und erkundigte sich nach dem Zustand seiner Opfer. Dabei verhandelte er über den Notruf 110 offenbar auch mit den Beamten, die Handys lieh er sich laut Polizei jeweils sehr freundlich von Unbekannten. Der Verdächtige sei "aalglatt" aufgetreten, schilderten die Ermittler.