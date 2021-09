Zweiter Teil im Dreikampf um das Kanzleramt

Heute findet die zweite TV-Debatte zwischen Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena Baerbock statt. Dieses Mal übertragen ARD und ZDF die Diskussionsrunde.

Für den Unionskanzlerkandidaten Laschet steht wegen schlechter Werte in den Umfragen bereits viel auf dem Spiel. SPD-Kandidat Scholz, der dort bisher punkten konnte, wird darauf achten, keine Fehler zu machen. Grünen-Chefin Baerbock dagegen dürfte erneut angriffslustig auftreten. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl bleibt den beiden Kandidaten und der Kandidatin nicht mehr viel Zeit, um die eigenen Anhänger zu mobilisieren und die Wähler von den eigenen Konzepten zu überzeugen.

Laschet will dem Trend trotzen

Vor allem Unionskanzlerkandidat Armin Laschet steht unter Druck. Er muss dem aktuellen Trend trotzen. Die Union ist in den Umfragen zuletzt dramatisch eingebrochen, die SPD konnte sie erstmals seit über vier Jahren überflügeln. Dazu kommt: Die Popularitätswerte des Spitzenkandidaten von CDU und CSU sind mager. Laut neuestem BR-Bayern-Trend erreicht Laschet im Freistaat lediglich einen Zuspruch von 17 Prozent. Olaf Scholz verbucht hier 57 Prozent und ist fast so populär wie Ministerpräsident Söder.

Angesichts einer im historischen Umfragetief steckenden Union macht vor allem die CSU Druck auf den Parteivorsitzenden der Schwesterpartei. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt erklärte im BR, Armin Laschet müsse am Sonntag vor einem Millionenpublikum die Möglichkeit nutzen, seine Persönlichkeitswerte deutlich zu verbessern. Auch CSU-Parteichef Markus Söder setzt auf das Triell, das einen Tag nach dem CSU-Parteitag stattfindet:

"Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende." Markus Söder, Parteivorsitzender der CSU

Scholz gibt sich "kanzlerisch"

Die Schwäche des Unionskanzlerkandidaten lässt vor allem die SPD von einer von ihr geführten Bundesregierung träumen, und deren Spitzenkandidaten Olaf Scholz vom Einzug ins Kanzleramt. Seine Popularitätswerte sind bundesweit hoch; sein Höhenflug hat auch die SPD nach oben befördert. Was noch vor Wochen ausgeschlossen schien, ist in greifbare Nähe gerückt: Die Sozialdemokraten könnten bei der Wahl am 26. September stärkste Kraft werden.

Olaf Scholz dürfte im heutigen Triell penibel darauf achten, keine Fehler zu machen. Zuletzt hatte er in einem Interview mit Blick auf die geimpfte Bevölkerung von "Versuchskaninchen" gesprochen. Damit hatte er den politischen Gegnern eine von bisher wenigen Angriffsflächen geboten. Seine Linie beim ersten Triell und bei der Bundestagsdebatte am Dienstag dürfte auch bei ARD und ZDF unverändert bleiben: Scholz gibt sich "kanzlerisch", als Garant einer seriösen Politik, die das Land durch stürmische Zeiten führt. Als quasi legitimierter Nachfolger von Angela Merkel.

Baerbock wieder im Aufwind

Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock scheint ihre Schwächephase hinter sich gelassen zu haben. Der geschönte Lebenslauf und die Plagiatsvorwürfe in ihrem Buch hatten ihren anfänglichen Höhenflug im Frühjahr jäh beendet. Nun hat sie sich zurück gekämpft und zeigt sich gewohnt angriffslustig. Sie dürfte heute Abend versuchen, als Herausforderin ihre beiden Kontrahenten vor allem bei der Klimapolitik zu stellen.

Klimapolitik als Schwerpunktthema

Bei diesem Thema werden den Grünen mit die höchsten Kompetenzwerte zugewiesen. Hier kann Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock am besten punkten. Und um das Klima dürfte auch beim heutigen zweiten Triell in ARD und ZDF heftig diskutiert werden. In kaum einem anderen Politikbereich werden die Unterschiede zwischen den Parteien so deutlich.

Kein "weiter so", stattdessen Aufbruch und Erneuerung in der Klimapolitik, fordert Baerbock und kann als Vertreterin einer Oppositionspartei die bisherige Politik der Großen Koalition kritisieren. Deutschland habe den Klimaschutz mit "jahrelangem Nichtstun" vernachlässigt.

Ökonomie und Ökologie versöhnen

Unionskandidat Laschet dagegen setzt bei dem Thema auf ein klimaneutrales Industrieland Deutschland. Er will Klimaschutz ohne Verbote und staatliche Regulierung durchsetzen. Die Ökologie dürfe nicht zu Lasten der Ökonomie gehen. Unmittelbar nach dem ersten Triell präsentierte Laschet zur Klima- und Energiepolitik ein umfassendes Konzept. Es trägt den Titel: "Ein Turbo für die Erneuerbaren". Darin heiß es, dass Deutschland "so schnell wie möglich" seinen Strombedarf aus Erneuerbaren Energien decken müsse.

Ganz ähnlich das Klimaschutzkonzept der Sozialdemokraten. Sie setzen auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien und der dafür notwendigen Netzstrukturen. Spitzenkandidat Scholz fordert beschleunigte Genehmigungsverfahren in dem Bereich und ein Ende der EEG-Umlage. Anders als die Union setzt die SPD hier weniger auf einen Schulterschluss mit Wirtschaft und Industrie.

Große Unterschiede bei einzelnen Themen

Neben der Klimapolitik treten die größten Unterschiede zwischen den Parteien bei den Themen Wirtschaft und Finanzen auf. Armin Laschet suchte hier zuletzt den Schulterschluss mit der Industrie. Politische Konzepte dürften nicht zu Lasten von Kosten und Arbeitsplätzen gehen. Annalena Baerbock und Olaf Scholz setzen dagegen eher auf eine Umverteilung. Eine Entlastung der Unternehmen hat bei beiden keine Priorität, und auch Steuererhöhungen haben beide – anders als ihr Kontrahent Laschet – nicht ausdrücklich ausgeschlossen.

Interessant dürfte es in der heutigen Diskussion in den Themenfeldern werden, die beim ersten Aufeinandertreffen vor zwei Wochen nicht oder kaum eine Rolle spielten. Etwa bei der Rentenpolitik oder der Migrationsfrage.

Welche Konzepte gibt es beim Thema Digitalisierung?

Und dann geht es natürlich auch um das Zukunftsthema Digitalisierung. Laschet dürfte bei der heutigen Diskussion Einzelheiten seiner Digitalstrategie präsentieren. Zuletzt hatte er sich für ein nationales Digitalministerium ausgesprochen, das die digitale Modernisierung federführend beschleunigen soll. Als Mitglied von Laschets Zukunftsteam gilt die CSU-Politikerin Dorothee Bär als mögliche Ministerin.

Olaf Scholz lehnt ein Digitalministerium dagegen ab und will das Thema als Chefsache im Kanzleramt behandeln. Ähnlich wie beim Klimaschutz wirft Grünen-Spitzenkandidatin Baerbock ihren beiden Kontrahenten "jahrelanges Nichtstun" vor. Die Große Koalition habe einen nachhaltigen digitalen Aufbruch "verbummelt". Ihre Partei setzt im Wahlprogramm darauf, den Klimaschutz durch den Einsatz von digitalen Innovationen zu unterstützen, etwa durch die Drosselung des Energieverbrauchs.

Bundestagswahl als Richtungswahl

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet ist darauf angewiesen, dass das Triell in ARD und ZDF zum "Gamechanger" wird. Mehr als bisher wird er daher die bevorstehende Wahl als Richtungswahl in den Mittelpunkt rücken – und deutlich vor einem möglichen Linksbündnis zwischen SPD, Grünen und den Linken warnen.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz konnte sich in diesem Punkt bisher winden. Konkret hat er das Linksbündnis nicht ausgeschlossen, zumal es auch einen entsprechenden Parteitagsbeschluss der SPD dazu gibt. Faktisch hält er die Linke aber für nicht regierungsfähig. Es wird sich zeigen, ob der kühle Hanseat seine Linie hier beibehält.

Annalena Baerbock hat sich zurückgekämpft ins Rennen und ist nicht gewillt, ihren beiden Kontrahenten das Kanzleramt kampflos zu überlassen. Sie wird gewohnt angriffslustig – und unbelastet durch eine umstrittene Große Koalition - ihr Konzept von Aufbruch und Erneuerung präsentieren.