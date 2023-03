Artikel mit Audio-Inhalten

Zweite Entlassungswelle bei Amazon – 9.000 Jobs weg

Die steigende Inflation und die drohende Rezession machen der Technologiebranche zu schaffen. Viele Unternehmen setzen beim Personal den Rotstift an. So auch Amazon. Firmenchef Andy Jassy kündigte nun die zweite Welle des Stellenabbaus an.