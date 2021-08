Zweite Bundeswehr-Maschine fliegt 125 Menschen aus Kabul aus

Laut Verteidigungsministerium sind auch afghanische Ortskräfte unter den 125 Passagieren. Sie seien auf dem Weg nach Taschkent in Usbekistan. "Wir nehmen alles mit, was vom Platz her in unsere Flugzeuge passt", hatte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) im Voraus angekündigt. Die Bundeswehr hatte in der Nacht zum Dienstag eine erste Gruppe von nur sieben Personen im Militärflieger vom Typ A400M ins Nachbarland Usbekistan ausgeflogen.

Taliban erlauben nur Ausländern die Ausreise

Einem internen Dokument des Bundesverteidigungsministeriums zufolge ermöglichen die Taliban ausländischen Staatsangehörigen die zunehmend geordnete Ausreise über den Flughafen – für afghanische Staatsbürger werde die Zufahrt zum Flughafen aktuell aber erschwert. "Rund um den Flughafen Kabul wurden Sicherungsposten durch die Taliban eingerichtet, die die Zufahrt zum Flughafen kontrollieren", heißt es in einem als "Verschlusssache" eingestuften Lagebericht des Ministeriums an den Bundestag. "Dadurch beginnt sich die Lage am Flughafen zu beruhigen."

Merkel: "Sehen, wie viele Menschen man noch erreichen kann"

Deutsche Behörden versuchen nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel, Kontakt zu weiteren Personen in Afghanistan aufzunehmen. Von den Ortskräften der Bundeswehr und Bundespolizei seien sehr viele Personen bereits in Deutschland. Nun versuche man Kontakt zu den rund 1.000 Ortskräften im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit herzustellen, die aber teilweise nicht in Kabul seien. Dazu kämen die Helfer von Nichtregierungsorganisationen. Der Grund, warum man diese zunächst nicht auf der Liste der zu Evakuierenden hatte, sei die Annahme gewesen, dass man die Entwicklungszusammenarbeit nach dem Abzug des Militärs zunächst fortsetzen könne, sagte Merkel. Dies sei nun nicht mehr möglich.

Zudem kümmere man sich um Kontakte "zu Menschenrechtsaktivisten, die uns immer geholfen haben". Man müsse sehen, wie viele man in den nächsten Tagen erreichen könne und ob diese zum Flughafen kommen könnten.