Zweijähriger Julen in Bohrloch tot gefunden - Spanien trauert

In Südspanien haben Rettungskräfte das vermisste Kleinkind tot aufgefunden. Der zweijährige Julen war vor fast zwei Wochen in ein tiefes Bohrloch gefallen. Der leblose Körper des Kindes befand sich an der Stelle, an der die Helfer ihn vermutet hatten – im schmalen Bohrloch in etwa 70 Metern Tiefe.

Der vergebliche Kampf um das Leben von Julen

Vorausgegangen war ein dramatischer Großeinsatz von Feuerwehr und speziellen Bergrettungs-Teams: 13 Tage lang hatten sie versucht, zum zweijährigen Julen zu gelangen. Der Bau erster Rettungstunnel scheiterte – erst Mitte dieser Woche wurde ein Schacht fertig, parallel zum Unglücks-Bohrloch. Spezialisten arbeiteten rund 30 Stunden mit Spitzhacken und Presslufthämmern an einem Verbindungsgang. Mehrmals stießen sie auf extrem hartes Gestein, das gesprengt werden musste. Gegen 1:25 Uhr heute Nacht war der Gang schließlich fertig.

Der 107 Meter tiefe Brunnenschacht, in den das Kind am 13. Januar bei einem Familienausflug stürzte, wurde nach Behördenangaben auf der Suche nach Wasser ohne Genehmigung gegraben. Offenbar war das Loch nur mit Steinen provisorisch abgesichert.

Bohrlöcher auf der verzweifelten Suche nach Wasser in Südspanien

In Spanien ist das keine Seltenheit. Im Gegenteil: Nach Schätzung der Umweltorganisation Greenpeace gibt es im ganzen Land über eine Million solcher illegaler Löcher. Die Zeitung "El Mundo" schreibt, "in Wirklichkeit seien es viel mehr. Und Bohrungen, die nicht zum Erfolg führen, werden mehr schlecht als recht zugedeckt.".

Seit Jahren regnet es in Spanien zu wenig. Flüsse trocknen aus, vor allem im Süden und im Landesinneren gibt es immer mehr steinwüstenähnliche Landschaften. Besitzer von Grundstücken und Fincas beauftragen deshalb sogenannte "Poceros" ,erfahrene Löchergräber, mit Bohrungen, die oft in Nacht- und Nebelaktionen nur bei Mondbeleuchtung gegraben werden. Im Volksmund heißen diese Schächte deshalb auch Mondscheinlöcher.

Lochgräber scheren sich nicht um Abdeckung

Der erfahrene "Pocero", Antonio Jesús Perálvarez, der für seine Arbeit 2.000 bis 4.000 Euro kassiert, sprach ganz offen im Interview mit der spanischen Zeitung:

"Meine Aufgabe ist es, das Loch zu bohren. Um die Abdeckung kümmert sich auch bei legalen Bohrungen der Auftraggeber. Zumal der oft nach einigen Tagen wieder schauen will, ob Wasser herauskommt." Normal sei es, die Öffnung des Loches "mit einem großen Stein zuzudecken, den ein Kind nicht hochheben kann."

Julens Vater, der arbeitslose Marktverkäufer José Rosello, räumte ein, dass das Unfall-Loch mit der nur 25 Zentimeter breiten Öffnung auf dem Grundstück von Bekannten wohl nicht ausreichend gesichert war. Der Kleine war den Angaben zufolge sehr schlank, er wog nur elf Kilo.

Reporter aus aller Welt am Unglücksort

Auch wenn die spanischen Behörden bereits Ermittlungen einleiteten: Die Frage nach dem oder den Schuldigen beschäftigte die Spanier und die Welt zunächst eher weniger. Journalisten und Kamerateams aus aller Welt hielten in großer Entfernung zu der von der Polizei völlig abgeriegelten Unfallstelle am Hügel Cerro de la Corona Wache Abstand. Die spanische Bischofskonferenz rief zum Beten für das Kind auf. Regierungschef Pedro Sánchez und andere Persönlichkeiten ermunterten die Eltern und die Helfer zum Durchhalten.

Im armen Málaga-Vorort El Palo, wo die Familie wohnt, und wo der Kleine immer mit seinem grünen Dreirad rauf und runter unterwegs war, sind die Menschen untröstlich. Die Eltern hatten 2017 einen Sohn verloren, der mit drei Jahren einem Herzversagen erlag. Noch am Donnerstagabend hatte in Totalán eine Nachtwache für die Familie stattgefunden, Julens Eltern José und Vicky konnten dabei die Tränen nicht zurückhalten.

Während sich die Bergarbeiter durch den harten Felsen bis zu Julen durchkämpften, war der Kleine derweil in Kneipen, Cafés und Büros Gesprächsthema Nummer eins. Dabei wurden oft Zweifel an der Arbeit und den Einschätzungen der Retter und der Behörden laut."Und wenn der Kleine nicht im Loch ist? Man hat ihn dort unten doch nie gesehen", fragte zum Beispiel der Rentner Manuel (85) noch wenige Stunden vor der Bergung des Kindes in einer Madrider Kneipe in die Runde. Ein anderer warf ein: "Und findet ihr nicht, dass man für die Rettungslöcher zu lange gebraucht hat?"

Spaniens Königshaus zeigt Anteilnahme

Das spanische Königshaus schrieb auf seinem offiziellen Twitter-Kanal, man wolle der Familie des Kindes seine tiefe Trauer ausdrücken.