Wetter zum Frühlingsbeginn: Im Süden viel Sonnenschein

Deutschland, geteiltes Wetterland - so stellt sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der kalendarische Frühlingsauftakt dar. Während im Süden tagsüber viel Sonne und nur schwacher Wind für Frühlingsstimmung sorgen, ziehen im Norden bei frischem Westwind immer wieder Wolkenfelder durch. Allerdings lasse die Regenwahrscheinlichkeit nach, versicherte eine DWD-Meteorologin am Mittwoch.

Im Süden kann es nachts frieren

Doch während es am Mittelrhein am Donnerstag bis zu 19 Grad warm werden kann, kühlt es sich angesichts des oft wolkenlosen Himmels im Süden nachts ordentlich ab. Es kann den Angaben zufolge verbreitet frostig werden - Hobbygärtner sollten also ihr frisches Grün schützen. Im Norden hingegen bleibt die Nacht frostfrei.

Am Wochenende: Eine Kaltfront zieht über Deutschland

Am Wochenende zieht eine Kaltfront ab Samstag langsam von Norden nach Süden über Deutschland, sie ist am Sonntag aber voraussichtlich schon wieder weg. Zeitweise sind dann in manchen Gebieten dichte Wolken, aber nur wenig Regen zu erwarten.

Im Süden nur noch 13 bis 15 Grad

Die Temperaturen erfahren am Wochenende allerdings einen Dämpfer. Am Samstag sind im Norden nur noch Höchstwerte bis 14 Grad zu erwarten. Südlich von Mosel und Main sowie in Teilen Ostdeutschlands sind es dagegen 15 bis 20 Grad. Am Sonntag steigt das Thermometer auch im Süden nur noch auf maximal 13 bis 15 Grad.