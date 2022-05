Zwei Wochen nach ihrem Tod: Wer erschoss Shireen Abu Akleh?

Für den Generalstaatsanwalt der palästinensischen Autonomiebehörde ist klar, was am Morgen des 11. Mai in Jenin im nördlichen Westjordanland geschah. Die Untersuchungen seiner Ermittlungsbehörde hätten zweifelsfrei ergeben, dass die Al-Jazeera-Reporterin Shireen Abu Akleh von einem israelischen Soldaten erschossen wurde, erklärte Generalstaatsanwalt Akram Al-Khatib.

Palästinenser sehen klaren Angriff durch israelische Sicherheitskräfte

"Es wurde ermittelt, dass ein Soldat der israelischen Besatzungsarmee, der in einer Seitenstraße stand, eine Kugel abfeuerte die die Märtyrerin und Journalistin Shireen Abu Akleh links am Hinterkopf traf, als sie versuchte, vor dem Beschuss der Besatzungs-Soldaten zu fliehen. Das hat die Autopsie ergeben", so der Generalstaatsanwalt.

Die Reporterin und ein Kollege, die aufgrund ihrer Kleidung klar als Journalisten erkennbar waren, seien absichtlich beschossen worden, schlussfolgerte Al-Khatib weiter. Eine genaue Tatrekonstruktion als Teil seiner Ermittlungen legte er nicht vor.

Israel weist Anschuldigungen zurück

Khatibs Wortwahl mit Begriffen wie Märtyrerin und Besatzungsarmee macht die politische Dimension des Falls Abu Akleh deutlich. Kurz nachdem der palästinensische Chefankläger sein Fazit präsentiert hatte, reagierte Israels Verteidigungsminister Benny Gantz. Jede Behauptung, die israelische Armee ziele absichtlich auf Journalisten oder unbeteiligte Zivilisten sei eine glatte Lüge, so Gantz und er ergänzte, die eigenen Ermittlungen der Armee zu dem Vorfall dauerten an.

Nachrichtensender CNN stellt sich gegen israelische Behauptungen

Noch bevor die palästinensische Seite ihre Untersuchungsergebnisse vorstellte, kam der US-Nachrichtensender CNN aufgrund einer eigenen Rekonstruktion zu dem Schluss, die israelische Armee sei für den Tod von Shireen Abu Akleh verantwortlich und die Journalisten-Gruppe sei absichtlich beschossen worden.

Vorwurf der Pfuscherei

Israels Staatspräsident Isaac Herzog äußerte sich dazu am Rande des Weltwirtschaftsforums: "Wir haben den Palästinensern eine gemeinsame Untersuchung der Umstände dieses sehr tragischen Vorfalls angeboten. Leider haben die Palästinenser abgelehnt und die Leiche und die Kugel behalten. Ohne diese Fakten kann der Ablauf nicht zweifelsfrei herausgefunden werden." CNN habe Fakten vorgetäuscht, sagte Herzog. Der Sender hatte unter anderem die Lautstärke des Schusses auf einem Video als Gradmesser für die Entfernung zum Schützen und als Beleg dafür genommen, dass ein israelischer Soldat feuerte.

Der israelische Forensiker Avner Rosengarten zweifelte dieses Vorgehen im israelischen Sender Kanal 13 an: "Es ist ausgeschlossen, dass jemand anhand der Dezibel, die er in einem Video hört, die Entfernung, aus der jemand geschossen hat, ermitteln kann. Das ist einfach Pfuscherei und eine politische Aussage, keine Professionelle. Auf jeden Fall ist es nicht das Vorgehen eines Experten."

Die israelische Armee schließt nicht aus, dass einer ihrer Soldaten verantwortlich ist, hält aber auch für möglich, dass ein bewaffneter Palästinenser Shireen Abu Akleh erschoss. Zum Tatzeitpunkt gab es Schusswechsel zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern in Jenin. Allerdings, nach bisherigem Ermittlungsstand, nicht genau an der Stelle, an der die Reporterin starb.

USA erhöhen Druck: Vollumfängliche Aufklärung gefordert

Der Druck auf beide Konfliktparteien den Vorfall lückenlos aufzuklären, wächst unterdessen und kommt unter anderem von der US-Regierung. Shireen Abu Akleh hatte einen US-Pass. Tor Wennesland, Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für den Nahostkonflikt, unterstrich im UN-Sicherheitsrat die Dringlichkeit unabhängiger Ermittlungen im Fall Abu Akleh: "Ihr Tod brachte Palästinenser und zahllose andere weltweit in Trauer und Wut zusammen und ist ein weiterer Beleg für den niederschmetternden Verlust an Menschenleben in diesem Konflikt. Ich spreche der Familie mein Beileid aus und unterstreiche die Verurteilung aller Attacken gegen Journalisten durch den UN-Generalsekretär und seine Aufforderung an die zuständigen Stellen eine unabhängige und transparente Untersuchung durchzuführen."

Wer verantwortlich ist, müsse zur Rechenschaft gezogen werden, so Wennesland. In der kommenden Woche wollen sich Vertreter von "Reporter ohne Grenzen" vor Ort über den Fall informieren.