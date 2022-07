Zwei Verletzte und ein Vermisster nach Erdrutschen in Tirol

Im österreichischen Bundesland Tirol haben schwere Unwetter mit Starkregen und Schlammlawinen große Schäden verursacht. Ein 60-Jähriger, dessen Auto im Stubaital von den Schlamm- und Geröllmassen mitgerissen wurde, gilt als vermisst, wie die österreichische Polizei mitteilte. Bei dem Autofahrer handelt es sich laut ORF-Informationen um einen 60-jährigen Pfarrer.

Großangelegte Suchaktion in vollem Gange

Wie der österreichische Rundfunk weiter berichtet, war der Geistliche nach einem Termin nicht mehr heimgekommen. Einsatzkräfte fanden in einem zerstörten Pkw die Geldtasche mit den Personalien des Pfarrers. Die Mitarbeiter des Pfarramtes Fulpmes wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Bürgermeister Johann Deutschmann schilderte: "Die Anteilnahme sitzt sehr tief und gilt seinen Angehörigen."

Wetter behindert Arbeit der Rettungskräfte

Derzeit wird noch ein weiteres Fahrzeug vermisst, über mögliche Insassen dieses Fahrzeuges ist nichts bekannt. Ein Hubschrauber und Drohnen unterstützten die Suche. Außerdem ist die Wasserrettung im Einsatz. Die Insassen eines anderen verschütteten Autos konnten hingegen gerettet werden. Ein 26-jähriger Slowake und seine 24-jährige Mitfahrerin aus Österreich wurden von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus nach Innsbruck gebracht. Mittlerweile konnten die beiden aber wieder nach Hause.

Die Bergung der Insassen gestaltete sich dramatisch, wie der Bezirksfeuerwehrinspektor für Innsbruck Land, Michael Neuner, dem ORF sagte: "Die Feuerwehren Neustift und Fulpmes haben sich mit Baggern zu dem Fahrzeug durcharbeiten müssen. Es war auch für die Feuerwehren gefährlich, weil der Bach immer noch gestaut war und das Wasser immer höher wurde. Im Fahrzeug waren die beiden Insassen bis zu den Oberarmen im Schlamm eingeklemmt." Sie hätten laut eigenen Aussagen, bereits mit ihrem Leben abgeschlossen gehabt, so die Einsatzkräfte.

Insgesamt knapp 180 Einsätze verzeichnet

54 Feuerwehren mussten am Freitag zu insgesamt 179 Einsätzen bis spät in die Nacht ausrücken. Anton Wegscheider vom Landesfeuerwehrverband: "Der Hotspot war im Bezirk Innsbruck Land. Dort wurden allein über 100 Einsätze verzeichnet. Regional begrenzt war es vor allem auf den Bereich Neustift, Fulpmes, Mieders."

Durch das Unwetter wurden im Stubaital mehrere Häuser und Brücken beschädigt. Straßen mussten gesperrt werden. In mehreren Ortsteilen von Neustift kam es zu einem großflächigen Stromausfall. Etwa 120 Wanderer saßen in einer Berghütte fest. Rund die Hälfte von ihnen wurde am Samstag mit Hubschraubern ausgeflogen, eine weitere Rettungsaktion war für Sonntag geplant. Auf den dort ansässigen Almen befindet sich derzeit viel Milchvieh. Die Stromleitungen ins Tal wurden abgerissen, weshalb die Kühe nicht gemolken werden konnten. Aus diesem Grund mussten von Hubschraubern Notstromaggregate ins Tal geflogen werden.