Zwei Überlebende bei Flugzeugabsturz in Pakistan

Ein Passagierflugzeug der Pakistan International Airline (PIA) ist im Süden Pakistans nahe der Millionenstadt Karachi in ein Wohngebiet gestürzt. Der Airbus A320 sei wenige Minuten vor der Landung abgestürzt, teilte die Luftfahrtbehörde des Landes mit. Offiziellen Angaben zufolge kamen 97 Insassen der Maschine ums Leben. Zwei Menschen hätten das Unglück überlebt, teilten die Gesundheitsbehörden der Provinz Sindh mit.

Karachis Bürgermeister Wasim Akhtar hatte zunächst den Tod aller Insassen an Bord gemeldet. Beim Absturz der Maschine seien zudem mindestens fünf oder sechs Häuser zerstört worden, sagte Akhtar.

Bewohner helfen bei Suche

Die Rettungsaktion in dem Wohngebiet gestaltet sich weiterhin schwierig. Fernsehaufnahmen zeigten eine dichte, schwarze Rauchwolke. Krankenwagen versuchten, durch die engen Gassen zur Absturzstelle zu gelangen. Das Militär und die Polizei sperrten das als "Model Colony" bekannte Gebiet rund zwei Kilometer entfernt von der Landebahn ab. Bewohner eilten zur Hilfe und suchten in der Verwüstung nach Überlebenden. Trümmer zerstörter Häuser und Flugzeugteile waren in den engen Straßen verteilt. In dem dicht besiedelten Viertel wohnen viele Arme.

Verletzte wurden aus den Trümmern eingestürzter Gebäude herausgezogen, während Feuerwehrleute Brände bekämpften. Viele Menschen wurden laut Behörden in ein Krankenhaus von Karachi gebracht, wo der Notstand ausgerufen wurde. Die dicht besiedelte Hafenstadt Karachi im Süden Pakistans hat rund 14 Millionen Einwohner.

Funkspruch: Triebwerkversagen

Die Absturzursache ist noch unklar. Kurz vor dem Absturz habe der Pilot dem Tower technische Probleme der Maschine berichtet, sagte PIA-Chef Arshad Malik. Funksprüche deuteten auf ein Versagen eines Triebwerks der Maschine hin. Augenzeugen berichteten lokalen Fernsehsendern, dass sie das Flugzeug um den Flughafen Jinnah kreisen sahen, bevor es in dem Wohngebiet abstürzte.

Der Airbus mit der Flugnummer PK8303 war auf dem Weg von der östlichen Stadt Lahore nach Karachi gewesen, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft. Den Angaben zufolge befanden sich an Bord der Maschine 91 Passagiere und acht Crewmitglieder.

Pakistans Premierminister Imran Khan drückte den Opfern und deren Familien sein Beileid aus. "Schockiert und betrübt über den PIA-Absturz", schrieb Khan auf Twitter. Er kündigte eine umgehende Untersuchung an. Viele Menschen an Bord wollten wahrscheinlich zum Feiern zu ihren Familien reisen. Am Wochenende ist das Eid-Fest, das Ende der Fastenzeit für Muslime.