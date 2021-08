Tschechien: Zug aus München verunglückt - Tote und Verletzte

In Tschechien sind am Mittwochmorgen um kurz nach 8 Uhr zwei Personenzüge zusammengestoßen. Das hat das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei in Schwandorf dem BR bestätigt. Die Feuerwehr der Region Pilsen spricht von mindestens zwei Toten und acht Schwerverletzten. Dutzende weitere Menschen sollen zudem leicht verletzt sein. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bei Domazlice (Taus) im Südwesten des Landes nahe der Grenze zu Bayern.

Einer der Züge kam aus München

Bei den betroffenen Zügen handelt es sich um den in München gestarteten Expresszug 351, der von Ceske Kubice auf dem Weg nach Prag war, und einen Personenzug zwischen Pilsen (Plzen) und Domazlice. Dutzende Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Drei Rettungshubschrauber und weitere Krankenwagen wurden angefordert.

Auf tschechischen Eisenbahnstrecken kommt es immer wieder zu Unfällen. Die Sicherheitstechnik gilt vielerorts als veraltet. Von der bayerischen Seite sei Verstärkung für die Rettungsdienste angefordert worden.