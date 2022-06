Nach Schüssen in Oslo: Polizei ermittelt wegen "Terrorverdachts"

Kurz vor einer Pride-Parade für die Rechte von Lesben, Schwulen und Transgender in der norwegischen Hauptstadt Oslo ist es in der Nacht zu einer Gewalttat gekommen. "Die Polizei behandelt den Fall als Terrorakt", teilten die Behörden mit. In einem Nachtclub sind durch Schüsse zwei Menschen getötet und mehrere schwerverletzt worden, twitterte die Polizei in Oslo am frühen Samstagmorgen.

Laut Polizei Hinweise auf Einzeltäter

Kurz nach dem Vorfall sei ein Mensch in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Einsatzleiter Tore Barstad sagte laut dem norwegischem Sender NRK, alles deute darauf hin, dass es sich um einen Einzeltäter handele. Nach Polizeiangaben wurden zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt, mehrere davon schwer. Medien sprachen teilweise von bis zu 19 Verletzten. Dem Sender NRK zufolge gab es mindestens drei Tatorte. Zum Motiv des Vorfalls gab es keine Angaben.

Wie die Ermittler mitteilten, ist der festgenommene Verdächtige norwegischer Staatsbürger iranischer Herkunft. Er sei der Polizei bekannt, allerdings in der Vergangenheit nicht wegen schwerer Straftaten aufgefallen. Im Zusammenhang mit der Tat seien zwei Schusswaffen sichergestellt worden: eine Pistole und eine automatische Waffe.

Nach Angriff zwei Schusswaffen sichergestellt

Der Festgenommene habe sich bislang nicht geäußert. Die Polizei habe seine Wohnung durchsucht, berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk Norwegens NRK. Bei dem Angriff seien Schusswaffen verwendet worden, von denen zwei sichergestellt worden seien, zitierte NRK Einsatzleiter Barstad. Ein NRK-Reporter war Augenzeuge und erzählte, er habe einen Mann mit Tasche zu dem Tatort kommen sehen, er habe eine Waffe genommen und begonnen zu schießen. Im Nachtclub habe es eine Panik gegeben, zitiert der Sender einen anderen Augenzeugen.

Die Zeitung "Aftenposten" berichtete, der Nachtclub "London Pub" befinde sich in einer beliebten Straße im Zentrum von Oslo. In dem Nachtclub für Schwule seien mehrere Schüsse gefallen. Zivilisten hätten bei der Festnahme des Verdächtigen geholfen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf die Polizei.

Norwegens Ministerpräsident verurteilt "schrecklichen und zutiefst schockierenden Angriff"

Ministerpräsident Jonas Gahr Støre sprach von einem "schrecklichen und zutiefst schockierenden Angriff auf unschuldige Menschen". "Wir wissen noch nicht, was hinter dieser schrecklichen Tat steckt, aber den queeren Menschen, die Angst haben und trauern, möchte ich sagen, dass wir mit euch zusammenstehen", sagte er der Nachrichtenagentur NTB.

Am heutigen Samstag sollte in Oslo eigentlich die alljährliche Pride-Parade stattfinden, nur wenige Monate nachdem Norwegen den 50. Jahrestag der Entkriminalisierung von Homosexualität gefeiert hat. Die Organisatoren sagten die Veranstaltung am Samstagmorgen ab.

In Norwegen sind tödliche Angriffe mit Schusswaffen selten. In der Vergangenheit kam es jedoch zu tödlichen Angriffen, darunter einer der schlimmsten Terrorangriffe in Europa überhaupt. 2011 erschoss ein Rechtsextremist auf der Insel Utøya 69 Menschen, nachdem er in Oslo eine Bombe gezündet und acht Menschen getötet hatte.