Zwei tote Säuglinge in Haus im Schwarzwald gefunden

Die Polizei hat zwei Babyleichen in einem Haus im südlichen Schwarzwald gefunden. Wie die baden-württembergische Polizei meldet, ist die Mutter möglicherweise minderjährig. Es sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die Todesursache der Kinder steht noch nicht fest.

Die Polizei berichtet, dass bereits am 6. März ein Hinweis eingegangen sei, nach dem der Leichnam eines Säuglings in dem Haus in einer Gemeinde im Markgräflerland gefunden worden sei. Die mutmaßliche Mutter habe zugegeben, dass es sich um ihr Kind handelt. Man warte noch auf das Ergebnis einer DNA-Untersuchung.

Kinder wohl schon länger tot

Als die Polizei dann das Anwesen durchsuchte, habe man noch einen zweiten toten Säugling gefunden. Auch hier muss noch ein DNA-Test klären, wer die Mutter ist. Die Beamten gehen davon aus, dass die beiden Säuglingen schon vor längerer Zeit gestorben sind.

Wegen des jugendlichen Alters der tatverdächtigen mutmaßlichen Mutter machte die Polizei zum Schutz von Persönlichkeitsrechten zunächst keine weiteren Angaben.

Mit Informationen von AFP