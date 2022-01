Zwei Tote bei Tankstellen-Brand an A45

An der Raststätte und Tankstelle Langen-Bergheim auf der Autobahn 45 ist es am Montag zu einem Brand gekommen. Es seien zwei Tote entdeckt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in Offenbach mit.

Explosion an einer Zapfsäule

Vor dem Brand im Tankstellenbereich soll es am Mittag nach Angaben eines Zeugen eine kleine Explosion gegeben haben, so die Polizei. Zudem standen zwei Autos im Bereich der Zapfsäulen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. In einem der Wagen fanden die Einsatzkräfte einen Toten, ein zweiter toter Mensch lag demnach in unmittelbarer Nähe.

Staatsanwaltschaft ermittelt zur Unfallursache

Wie die zuständige Hanauer Staatsanwältin Lisa Pohlmann mitteilte, wurden Ermittlungen aufgenommen. Noch ist unklar, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Erste Erkenntnisse wiesen allerdings darauf hin, dass das Feuer von einem Fahrzeug ausgegangen sei, sagte der Polizeisprecher.

Gutachter zur Ermittlung der Brandursache bestellt

Derzeit, so Pohlmann gegenüber BR24, kümmere man sich um die Personalien der Toten. Ein Gutachter sei zum Unfallort bestellt worden, um die Brandursache herauszufinden.

Auch das angrenzende Restaurantgebäude ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.