Zwei Tote bei Anschlag mit Auto in Ost-Jerusalem

Bei einem Anschlag mit einem Auto sind am Freitag an einer Bushaltestelle in Ost-Jerusalem zwei Menschen getötet worden, darunter auch ein sechsjähriges Kind. Das zweite Todesopfer war 20 Jahre alt, wie die israelische Polizei und die Rettungskräfte mitteilten. Fünf weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter ein weiteres Kind.

Verdächtiger von Sicherheitskräften erschossen

Die Polizei sprach von einem mutmaßlichen "Terroranschlag". Der Verdächtige sei am Tatort in Ramot, einer jüdischen Siedlung im von Israel annektierten Ost-Jerusalem, durch Schüsse von Sicherheitskräften "neutralisiert" worden. Dort war das Auto der Polizei zufolge "mit hoher Geschwindigkeit" in die Bushaltestelle gerast und hatte wartende Menschen umgefahren. Der Anschlagsort war am Freitag weiträumig abgesperrt.

Ein Sprecher der Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert und unter anderem von der Europäischen Union als Terrororganisation angesehen wird, bezeichnete die Tat als "Reaktion auf alle Verbrechen der Besatzung auf das palästinensische Volk."

Sicherheitslage in Israel verschärft sich seit Wochen

In den vergangenen Wochen hat sich die Sicherheitslage in Israel und in den palästinensischen Gebieten noch einmal deutlich verschärft. Nach einer Razzia des israelischen Militärs in Jenin im Norden des Westjordanlandes mit zehn Toten hatte vor zwei Wochen ein palästinensischer Attentäter sieben Menschen an einer Synagoge im Ostteil von Jerusalem getötet.

Danach hatte es weitere Anschläge und Einsätze des israelischen Militärs gegeben. Insgesamt sind seit Beginn des Jahres 43 Palästinenser bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder Anschlägen getötet worden, darunter bewaffnete Kämpfer, aber auch eine Reihe von Zivilisten. Die Zahl der Opfer palästinensischer Anschläge seit Jahresbeginn wird mit neun angegeben.

