Zwei Priester aus Bayern zeigen Kölner Kardinal Woelki an

Drei katholische Priester haben Anzeige gegen den Kölner Kardinal, Erzbischof Rainer Maria Woelki erstattet. Die schriftliche Anzeige von Wolfgang F. Rothe, Pfarrer in München-Ramersdorf, Burkhard Hose aus Würzburg und Bernd Mönkebüscher, Pfarrer in Hamm in Nordrhein-Westfalen, liegt dem Bayerischen Rundfunk vor.

Anzeige soll als Weckruf an Bischöfe verstanden werden

"Mit Erschütterung haben viele Kirchenmitglieder im Erzbistum Köln und darüber hinaus die neuerlichen Berichte über das Verhalten des Kölner Erzbischofs im Zusammenhang mit der Aufklärung der gegen Winfried Pilz erhobenen Missbrauchsvorwürfe aufgenommen", heißt es in einer Erklärung der drei Theologen. Ihre Anzeige wollen Rothe, Hose und Mönkebüscher als Weckruf an die anderen Bischöfe verstanden wissen, "von denen sich bisher noch niemand eindeutig zu den Berichten der letzten Wochen geäußert hat".

Der Deutschlandfunk und die "Zeit"-Beilage "Christ & Welt" hinterfragen in neuen Medienberichten eine eidesstattliche Versicherung des Kölner Kardinals Rainer Maria Woelki. Beide Medien geben an, Woelki habe bereits im Mai 2022 einen Missbrauchsbetroffenen per Brief zu einem Gespräch eingeladen. Der Mann wirft dem bundesweit prominenten und 2019 verstorbenen Priester Winfried Pilz vor, ihn als Erwachsenen zweimal vergewaltigt zu haben. Woelki hat in einem Gerichtsverfahren an Eides statt versichert, mit dem Fall Pilz nicht vor der vierten Juni-Woche 2022 befasst gewesen zu sein.

Einladung Woelkis auf den 6. Mai datiert, nicht auf Ende Juni

"Der Verdacht steht im Raum, dass Kardinal Woelki eine falsche eidesstattliche Erklärung abgegeben haben könnte. Wir haben uns dazu entschlossen, Anzeige gegen Kardinal Woelki zu erstatten. Denn nach unserer Auffassung ist es nun Aufgabe unabhängig ermittelnder Behörden festzustellen, ob dieser Verdacht begründet ist", heißt es im Schreiben der drei Theologen Rothe, Hose und Mönkebüscher.

Laut Deutschlandfunk liegt den Medien die schriftliche Einladung Woelkis vor. Sie sei auf den 6. Mai datiert und von der Büroleiterin des Kardinals auf dessen Bitte hin verfasst worden. Damit steht der Verdacht im Raum, dass Woelkis Behauptung, er sei erst Ende Juni mit dem Fall Pilz befasst gewesen, falsch sei. Dem Betroffenen sei ein Termin am 27. Juni vorgeschlagen worden. An dem Treffen sollte demnach auch ein Mitarbeiter der Interventionsstelle des Erzbistums teilnehmen. Da die Krebserkrankung des Betroffenen jedoch fortgeschritten und der Kardinal Ende Juni an Corona erkrankt war, habe der Termin nicht stattgefunden. Dafür habe Woelki den Betroffenen am 11. August an dessen Krankenbett besucht.

Vorwürfe gegen Rektor einer Jugendbildungsstätte

Der 1956 geborene Mann lebte den Berichten zufolge als Ikonenmaler in der kirchlichen Jugendbildungsstätte Haus Altenberg, die Pilz von 1972 bis 1989 als Rektor leitete. Bereits 1988 soll der Maler dem Erzbistum erstmals von der Vergewaltigung berichtet haben. Er habe sich damals an einen Weihbischof gewandt und von weiteren möglichen Betroffenen erzählt. Es habe jedoch keine Folgen gegeben. Im vergangenen Winter habe der Mann noch einmal Kontakt mit dem Erzbistum gehabt.

Das Erzbistum bleibt bei der Aussage, dass Woelki sich nicht vor der vierten Juni-Woche mit dem Fall Pilz befasst habe. Die Medien zitieren die Pressestelle des Erzbistums wie folgt: "Die von ihnen dargestellten Umstände führten damit nicht zu einer früheren Befassung des Herrn Kardinal Woelki mit Pilz." Weiter heißt es: "Erst in der 4. Juniwoche wurde Herrn Kardinal Woelki mitgeteilt, dass S. Vorwürfe gegen P. erhebt." Dass es ein Seelsorgegespräch am Krankenbett gegeben habe, sei jedoch bestätigt worden. Zudem habe die Erzdiözese mitgeteilt, ihr lägen keine Meldungen zu Pilz aus dem Zeitraum um 1988 vor.

Köln macht Missbrauch öffentlich, um Betroffene zu finden

Die Theologen Wolfgang Rothe, Bernd Mönkebüscher und Burkhard Hose schreiben, sie und viele andere Kirchenmitglieder hätten kein Vertrauen mehr in die erzbischöfliche Pressestelle und in die vom Kardinal beauftragten Anwälte. "Wer soll einer Kirche, die sich mit ihren Amtsträgern hinter Eidesstattlichen Erklärungen, Medienberatern und Rechtsanwälten verschanzt und nur noch um den eigenen Machterhalt besorgt scheint, überhaupt noch vertrauen?", schreiben die drei katholischen Theologen in ihrer Erklärung. Ein solches Verhalten schade den Überlebenden des Missbrauchs und "vielen Menschen, die ihre Biographien als Hauptamtliche oder im freiwilligen Engagement ganz dieser Kirche gewidmet haben".

Der 2019 verstorbene Winfried Pilz war in den 2000er Jahren als Präsident des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" tätig und zählte zu den prominentesten katholischen Geistlichen Deutschlands. 2012 wurden dem Erzbistum nachweislich Missbrauchsvorwürfe eines "schutzbedürftigen Erwachsenen" gegen Pilz bekannt. Zwei Jahre später erließ der damalige Kölner Kardinal Joachim Meisner ein Strafdekret gegen den Priester. Ende Juni 2022 machten das Erzbistum und "Die Sternsinger" die Vorwürfe gegen Pilz erstmals öffentlich. Damit sollen weitere mögliche Opfer gefunden werden.