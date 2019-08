03.08.2019, 17:22 Uhr

Zwei Männer sterben beim Canyoning in Italien

Ein Deutscher und ein Österreicher sind in einer Wildwasser-Schlucht in den italienischen Alpen ums Leben gekommen. Die beiden waren mit einer Urlaubsgruppe unterwegs gewesen und in der Nacht zum Samstag nicht zu ihrer Unterkunft zurückgekehrt.