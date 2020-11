Zwei Kinder aus Trümmern in Izmir gerettet

Drei Tage nach dem starken Erdbeben im Ägäischen Meer haben die Rettungskräfte in Izmir zwei Mädchen aus eingestürzten Gebäuden gerettet. Die Arbeiter klatschten, als eine 14-Jährige aus den Trümmern gezogen wurde, unter denen sie rund 58 Stunden gefangen gewesen war. Ihre achtjährige Schwester überlebte nicht, berichtete der Fernsehsender NTV. Sieben Stunden später wurde an einer anderen Unglücksstelle eine Dreijährige lebend geborgen. Sie soll 65 Stunden unter dem Schutt ihrer Wohnung verbracht haben.

"Wir sind hier, bis wir den Letzten erreicht haben", schrieb die Katastrophenschutzbehörde Afad am Morgen auf Twitter. Allerdings seien nach 72 Stunden die Chancen gering, sagen Experten – das wäre um die Mittagszeit.

Verzweifelte Suche nach Überlebenden mit Spürhunden

Der schwarze Labrador Mavi ist einer der Spürhunde, die bei einem der eingestürzten Häuser zum Einsatz kommen. Er war schon am Freitag erfolgreich und hat mitgeholfen, einen Verletzten zu orten. Mavi ist fünf Jahre alt und folgt seinem Frauchen aufs Wort, bellt nicht, nur wenn er in den Trümmern etwas wittert, wie am Freitagnachmittag kurz nach dem Erdbeben. Tatsächlich wurde später dort ein Überlebender gefunden.

Einfach nur helfen

Ebru ist Mavis Hundeführerin, sie sieht Kleidung von Kindern, ihre Bücher, alles ist durcheinander. Sie bete ständig, sagt sie, dass es noch Überlebende gibt. Dort, wo Ebru arbeitet, werden noch Kinder vermutet. Dass einige Menschen die Krise bekommen, kann sie nachvollziehen: "Es sind so viele Gefühle im Spiel." Ebru versucht einfach zu helfen.

Mavi sitzt ganz brav neben ihr und schaut aufmerksam auf, als wüsste der Labrador, wovon sein Frauchen erzählt.

Zwischen Furcht und Hoffnung

Ein paar Meter die Straße runter sitzt Neysla mit ihren Kindern, Eltern und Tanten vor einem Zelt auf einer Decke. Hier haben sie die Nacht verbracht. Ihr Haus steht zwar noch, aber zurück kann sie nicht. Früher oder später müsse sie wieder heim, erzählt Neysla. Aber erst, wenn sie nicht mehr soviel Angst habe. Sie sei psychisch so angeschlagen, dass sie sich nicht einmal vor das Haus traue.

Ab und zu gehe sie trotzdem zu dem eingestürzten Gebäude, so die 32-Jährige. Gestern habe sie dort auch gewartet. Und als sie hörte, wie die Helfer klatschten, freute sie sich richtig. Ihr kleiner Neffe ist auch noch verschüttet. Neysla hofft, dass sie alle lebend gerettet werden. Dafür betet sie.

Gestern wurde ein Mann aus den Trümmern geholt. Neysla freute sich, hoffte wieder. Danach wurde eine Frau tot gefunden – und die Hoffnung war wieder dahin. Ein ständiges Auf und Ab.

Hilfe von allen Seiten

Am Samstagabend war Präsident Erdogan in Izmir. Neysla hätte ihn gerne gesehen, aber sie ist nicht durchgekommen. Sie ist so dankbar für all die Hilfe. Man kümmere sich gut um ihre Familie, es fehle ihnen an nichts. Sie bekamen zum Beispiel Decken und Windeln für die Kleinen. Überall seien Helfer. Aber es sei schlimm: erst Corona und jetzt auch noch ein Beben.

Hotels nehmen Erdbeben-Opfer auf

Unterdessen haben Hotels in der Millionenstadt eine Solidaritätsaktion gestartet. Wer nicht mehr in seine Wohnung zurückkann, kommt erstmal bei ihnen unter.

Einer, der auch einfach hilft, ist Sadik Öztürk. Der 72-Jährige hat zwei kleine, einfache Hotels in Izmir. Er sitzt in seinem winzigen Büro gleich neben dem Eingang. Zusammen mit Kollegen hat er die Solidaritätsaktion initiiert. Die, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben, dürfen erstmal bei ihnen wohnen. Sie bekämen auch Frühstück, wenn sie wollen. Sadik verlangt nichts dafür. Er will nur etwas Gutes tun, für Gott, sonst nichts. Im Moment hätten seine Hotels 42 Leute aufgenommen. Und sollten noch einmal so viele kommen, würden auch die noch untergebracht.