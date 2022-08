Zwei Jahre nach Mordanschlag: Scholz würdigt Alexej Nawalny

Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat den zweiten Jahrestag des Giftanschlags auf ihn als einen Geburtstag gefeiert: "Zum zweiten Mal feiere ich meinen zweiten Geburtstag. Den Tag, als sie mich töteten, aber ich warum auch immer nicht gestorben bin", schrieb der 46-Jährige in einem am Samstag auf Instagram veröffentlichen Gruß aus dem Straflager.

Nawalny: Putin verantwortlich für Giftanschlag

Darin machte er erneut Kremlchef Wladimir Putin für den Mordanschlag am 20. August 2020 mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok verantwortlich. Und er kritisierte, dass noch immer nicht offiziell in dem Fall ermittelt werde.

Der prominente Oppositionelle wies erneut darauf hin, dass ein Rechercheteam einer Gruppe des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB das Attentat nachgewiesen habe. Der Fall habe nicht nur das Verbrechertum Putins und seines Regimes offengelegt, sondern sich auf das gesamte politische System in Russland ausgewirkt: "Das System hat jede Maske fallen lassen; Ende Januar 2021 wurde es dann schon ganz ohne Umschweife repressiv und autoritär."

Scholz: Nawalny ist mutiger Mann

Bundeskanzler Olaf Scholz erinnert zum Jahrestag des Giftanschlags in einer Videobotschaft an Nawalnys Schicksal, der 2021 nach Russland zurückkehrte und dort seither in Haft sitzt.

Es sei wichtig jetzt an Nawalny zu denken, weil die Meinungsfreiheit in Russland durch den Krieg gegen die Ukraine "noch viel mehr gefährdet" sei als vorher ohnehin schon: "Viele fürchten sich, ihre eigene Meinung zu sagen", so der Bundeskanzler am Samstag in seinem Videopodcast "Kanzler kompakt".

Scholz würdigte Nawalny als "unverändert mutigen Mann", der den Bürgerinnen und Bürger Russlands vorlebe, "dass man am besten lebt in einer Demokratie und einem Rechtsstaat".

Neun Jahre Haft wegen angeblichen Betrugs

Nawalny habe den Mordanschlag vom 20. August 2020 gerade so überlebt. Als er deswegen nach Deutschland geflogen und in der Berliner Charité medizinisch behandelt wurde, habe Scholz "mit ihm gesprochen und einen mutigen Mann kennengelernt, der zurückgekehrt ist nach Russland, weil er für die Demokratie kämpfen wollte, die Freiheit und den Rechtsstaat".

Wegen angeblichen Betrugs verbüßt Nawalny derzeit eine neunjährige Haftstrafe und sitzt in einer kleinen Zelle in dem russischen Straflager in Melechowo nahe der Stadt Kowrow, etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau. Im Mai informierte er die Öffentlichkeit aber über eine weitere Anklage wegen "Extremismus". Er habe darum mit weiteren 15 Jahren Haft zu rechnen.

Trotz Haft zeigt sich der zweifache Vater ungebrochen. Wenn er traurig sei, schrieb Nawalny, denke er an seine Frau Julia. In einer Liebeserklärung zu ihrem Geburtstag in diesem Sommer notierte er: "Es fällt mir leicht einzusitzen, weil ich Dich habe."

Nawalny kämpft auch im Straflager weiter

Nawalny arbeitet in der Strafkolonie 6 in einer Nähwerkstatt. Dort herrschen offenbar unmenschliche Bedinungen. Über seine Anwälte ließ Nawalny deshalb bei Instagram mitteilen, dass er unlängst zur Strafe für drei Tage in einer zweieinhalb mal drei Meter großen Isolationszelle aus Beton in Einzelhaft eingesperrt gewesen sei. Der Grund: Nawalny arbeite im Straflager in einer Nähwerkstatt und habe zum Ärger der Gefängnisleitung die Gründung einer Gefangenengewerkschaft bekanntgegeben.

Ein echter Gewerkschaftskampf sei eben nie leicht, schon gar nicht in einer Gewerkschaft im Gefängnis, so Nawalny. Immer wieder verklagt der für seinen Kampf gegen Korruption bekannte Politiker das System, um Missstände offenzulegen. Gerade im Straflager werde am häufigsten gefoltert und getötet, so Nawalny. Der Kreml wolle nur willenlose Sklaven in den Gefängnissen, 600.000 Insassen seien betroffen.

Presse berichtet nicht über Nawalnys Kritik am Krieg

Nawalnys Kritik an den unmenschlichen Arbeitsbedinungen in russischen Gefängnissen wird auch von der Presse anerkennend aufgenommen wie etwa in der Moskauer Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta". Keinen Widerhall finden dagegen seine Kritik am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seine jüngsten Aufrufe, die Sanktionen gegen die russischen Oligarchen nachzuschärfen.

Den Ukraine-Krieg nennt Nawalny den "Krieg eines tollwütigen Verrückten". Putin müsse gestoppt werden: "Er braucht den Tod, den Krieg und Lügen wie Drogen, um sich an der Macht zu halten." Derartige Aussagen könnten ihm wegen Diffamierung der russischen Armee weitere juristische Konsequenzen einbringen.

Nowitschok in Nawalnys Unterhose

Der Mordanschlag auf den Kremlgegner zeigte 2020, wie gefährlich Andersdenkende in Russland leben. Die Giftattacke steht bis heute symbolisch für die Brutalität des Systems von Präsident Putin. Ein Killerkommando des einst von Putin geführten Inlandsgeheimdienstes FSB soll das tödliche Nervengift Nowitschok in einem Hotelzimmer in Sibirien auf einer Unterhose Nawalnys aufgetragen haben.

Nur knapp entkam Putins Gegner damals dem Tod. Die Bilder seiner spektakulären Rettung, wie er auf einem Flug nach Moskau schreiend zusammenbrach, dann nach einer Zwischenlandung in Omsk ins Krankenhaus und schließlich mit einem Rettungsflug nach Deutschland gebracht wurde, sind damals um die Welt gegangen.

Russland leugnet Giftanschlag bis heute

Russland bestreitet nach wie vor, dass es überhaupt ein Verbrechen gegeben hat und dass es das von verschiedenen Labors nachgewiesene Nervengift Nowitschok besitzt. "Wenn das jemand gewollt hätte, dann hätte er das auch zu Ende geführt", sagte Putin auf einer Pressekonferenz zu den Mordvorwürfen Nawalnys, den er nie beim Namen nennt.

Dokumentarfilm zeichnet Nawalnys Geschichte nach

In seinem Dokumentarfilm "Nawalny" porträtiert der kanadische Regisseur Kanadiers Daniel Roher den prominenten russischen Oppositionellen und zeichnet den Giftanschlag auf ihn, seine Behandlung in Deutschland und die Jagd nach den Tätern nach.

Mit Material von dpa, epd und AFP