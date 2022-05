BR24 Drangeblieben: Zwei Jahre nach George Floyd

Der Vorfall, bei dem vor zwei Jahren George Floyd bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam, hat viel ausgelöst. Im ganzen Land gab es Reformen und Polizeitrainings. Joseph Giacalone, der viele Jahre als Polizist in Queens und in der Bronx gearbeitet hat und heute Professor für Strafrecht an der City University of New York ist, ist darüber nicht glücklich.

Er sagt, viele Polizeireformen hätten der Stadt nichts Gutes gebracht. So hätten sich die Polizeistellen zurückgezogen und wären weniger proaktiv geworden. Vieles seien überstürzte Reaktionen, die weder gut für New York waren - noch für irgendeinen anderen Ort.

Black-Lives-Matter-Bewegung bestand auf Reformen

Doch viele sehen es anders. Nach dem gewaltsamen Tod des Schwarzen George Floyd in Minneapolis hatten vor allem die Black-Lives-Matter-Protestler eine Reihe von Reformen in New Yorks Polizei gefordert: Mehr Transparenz, mehr Rechenschaft – dafür weniger Geld. "Defund the Police", forderten sie: Nehmt der Polizei Geld weg und damit Macht.

Neuer Bürgermeister greift hart durch

Damit ist allerdings spätestens seit dem neuen New Yorker Bürgermeister Eric Adams Schluss. Der ist Demokrat, Afroamerikaner und Ex-Cop. Seine Priorität ist "Law and Order". Und dafür müsse die Polizei ihren Job gut machen können. Er sagt: "Wenn du eine Polizeistation hast, in der Leute nicht befragt werden können, ist das keine verantwortungsvolle Polizeiarbeit."

Adams setzte auch eine umstrittene Anti-Verbrechens-Einheit wieder ein, die vielen Latinos und Afroamerikanern der Stadt Angst macht. Die Undercover-Einheit stammt aus der Zeit der rigiden "Stop and Frisk"-Taktik. Unter dem Motto "Anhalten und Durchsuchen" durften New Yorks Cops das mit jedem Menschen ohne konkreten Verdacht tun. Das taten sie vor allem mit Schwarzen - bis 2013, als ein US-Bundesgericht die Praxis als verfassungswidrig einstufte.

Die Anti-Verbrechens-Teams werden besser geschult

Die Zivilpolizisten-Einheit war in Folge des Tods von George Floyd abgeschafft worden. Adams hat sie im Kampf gegen die steigende Gewalt der Stadt wieder aktiviert. Sie heißen jetzt netter – nämlich "Nachbarschafts-Sicherheits-Teams". Polizeichefin Keechant Sewell betont: Es sind nicht die Anti-Verbrechens-Teams von früher. So habe man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und die Beamten würden gut trainiert - im Strafrecht oder darin, wie sie Autos stoppen. Vor allem, wie sie ihre Polizeikraft einsetzen können.

Mehr Diversität und Menschlichkeit

Die Afroamerikanerin Sewell ist seit diesem Jahr auch die erste Frau an der Spitze der 35.000 New Yorker Einsatzkräfte. Sie bringt einen neuen Ansatz mit: Menschlichkeit und Inklusion. Sie sagt: "Um eine Abteilung von dieser Größe zu leiten, braucht es mehr als ein gutes Beurteilungsvermögen. Es braucht emotionale Intelligenz, um die Barrieren abzubauen, die es zwischen der Polizei und der Bevölkerung immer noch gibt."

Dafür gab es schon konkrete Maßnahmen. So achtet die Chefin neben der besseren Ausbildung darauf, dass ihre Truppe möglichst divers bleibt. Weniger als die Hälfte sind Weiße. Vergangenes Jahr startete New York eine Untersuchung zum Rassismus innerhalb der Polizei. Und noch einen konkreten Schritt gab es: So schaffte New York ein Gesetz ab, dass es Polizisten bislang ermöglicht hat, ihre Disziplinarvergehen zu verheimlichen. Der Bundesstaat setzte es gegen die Polizeigewerkschaft durch. Die ersten Daten wurden bereits veröffentlicht. Personelle Folgen hatte es allerdings offenbar keine.