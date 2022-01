Kommentar: Zwei Jahre Corona – Woran es fehlt

Zwischen Küchentüchern und Windeln klaffte in den Supermärkten im Frühjahr 2020 eine Lücke. Wo Klopapier hätte sein sollen, war bestenfalls ein Schild mit einem Ausdruck des Bedauerns und dem Versprechen, man bemühe sich um Nachschub. Der Autor Peter Wittkamp twitterte ein Foto mit seiner leicht geöffneten Brieftasche, in der statt Euroscheinen ein Stück Klopapier steckte: "Ich zahle bar."

In mir erwachte damals etwas, das ungenutzt dahingedämmert hatte, seit ich 1985 die DDR verlassen hatte: Kreativität beim Stillen des mehr oder weniger täglichen Bedarfs. Auf meinem Weg ins Büro kam ich, damals noch in Berlin, an drei Supermärkten vorbei. Hin und zurück also sechs. Einfache Rechnung: Wenn ich morgens nur einmal stoppte, abends zweimal, hatte ich eine signifikant höhere Chance, eine vielleicht gerade dem Markt zugestellte Klopapier-Lieferung…

Ein wenig Humor, und man konnte sich arrangieren mit diesem Mangel. Humor und, ja, Alternativen: BR24 wusste damals zu berichten, dass Leute, die sich mit Feucht- oder Küchentüchern behalfen, den Abwasserbetrieben Stress bereiteten.

Schön wäre, wenn das leere Klopapier-Regal heute als ikonisches Bild der Krise taugte. Leider aber war es nur ein Vorbote dessen, was später kam und mit Humor nicht zu nehmen ist. Die Pandemie ist auch eine Geschichte des Mangels. Es fehlte oder fehlt an Masken, Impfstoff, Schnell- und PCR-Tests, Pflegerinnen, Daten, Vertrauen und: politischer Fehlerkultur.

Markus Söder: "Es tut mir leid"

An einem sonnigen Vormittag im Frühjahr 2021 wird es unter der hohen Decke des bayerischen Landtags unruhig. In allen Sälen, Ecken und Fluren bilden sich Gesprächsgrüppchen, nicht nur Journalisten fragen, auch Abgeordneten fragen Journalisten: Stimmt das Gerücht, Kanzlerin Angela Merkel kippe die Osterruhe? Es ist Mittwoch, der 24. März. Die dritte Corona-Welle türmt sich auf in Deutschland, die Inzidenz schießt nach oben, hat gerade die damals noch wichtige Marke hundert überschritten.

Also hatten Kanzlerin und Ministerpräsidenten einen Oster-Lockdown vereinbart: Urlaubsreisen im Inland sollen verboten, Geschäfte tagelang geschlossen sein. So das Ergebnis einer 16-stündigen Ministerpräsidentenkonferenz, erzielt gegen drei Uhr morgens. Nun aber, 30 Stunden später, wird der Plan tatsächlich gekippt, wegen unlösbarer Fragen bei der Umsetzung. "Das bedauere ich zutiefst, und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung", sagt Merkel.

Was souverän anmutet, ist eine seltene Ausnahme. Merkel hat, soweit ersichtlich, in ihren 16 Amtsjahren kein anderes Mal öffentlich um Verzeihung gebeten. Dabei ist die Pandemie, die Merkel ein letztes Mal zur Krisenmanagerin machen sollte, reich an politischen Irrtümern.

Und arm an deren Eingeständnissen. Wie unter einem Brennglas zeigt die Krise einen Mangel an politischer Fehlerkultur. Politiker wissen das: Es habe Fehler gegeben in der Corona-Krise, "zu denen sollte man auch stehen", mahnte Landtagspräsidentin Ilse Aigner unlängst. Damit benannte sie einen feinen Unterschied: Nicht lange suchen muss man nach der allgemeinen Feststellung, es habe irgendwo Fehler gegeben. Anders ist es mit Dingen, die Politiker persönlich falsch gemacht haben: Darüber reflektieren sie bestenfalls in ihren Memoiren. Merkel dürfte sich zum öffentlichen Bedauern über die Oster-Verwirrung auch deshalb durchgerungen haben, weil sie auf der Schlussgeraden ihrer Karriere stand.

Eine Ausnahme ist übrigens, so seltsam es klingt, Markus Söder. Dass er die Impfbereitschaft der Deutschen überschätzt habe, dass er gelernt habe, das stramme Verkünden von Maßnahmen allein reiche nicht – zwei Irrtümer, die Söder allein in den letzten Wochen einräumte. Zur Osterruhe sagte er seinerzeit, die Verwirrung tue auch ihm leid. Söders Problem ist, dass sein Habitus des breitbeinig Unbeirrbaren jede selbstkritische Reflexion überlagert.

Schuld sind für manche, klar, die Medien. Die machten aus der souveränen Reflexion eines Politikers rasch ein kleinlautes Eingeständnis, befand kürzlich die frühere Bundesfamilienministerin Kristina Schröder. Sie hat ja nicht ganz unrecht: Wer als Politiker regelmäßig (halt so oft, wie sie passieren) Fehler einräumt, muss fürchten, als Schwächling abserviert zu werden. Andererseits, allzu viele Fehler sollten einem vielleicht auch nicht unterlaufen, wenn man ein Land regiert.

Wirklich souverän ist jedenfalls, wer Fehler einräumt. Vielversprechend war Jens Spahns Bemerkung aus der Frühphase der Pandemie, wir würden einander "wahrscheinlich noch viel verzeihen müssen". Das stimmt, wie wir inzwischen wissen. Und es fällt umso leichter zu verzeihen, wenn man vorher drum gebeten wurde.

Vertrauensverlust in die Politik

Souveränität geht mit Vertrauen einher. Dass es auch daran mangelt, zeigen die Proteste, die sinkenden Zustimmungswerte zur Corona-Politik. Und der alltägliche Sprachgebrauch.

Im Mai 2021 lässt ein oberbayerisches Tagungshotel auf seiner Homepage wissen, man freue sich darauf, "wieder Ihre Gastgeber sein zu dürfen". Darin kommt das Verhältnis der Gesellschaft zur Politik in dieser Pandemie auf den Punkt: "Wir dürfen wieder" ist etwas anderes als "Wir können wieder".

Maßstab der Gastfreundschaft ist nicht das virologisch Notwendige, sondern das rechtliche Regelwerk. Der Befund ist repräsentativ. Das belegt auch die häufige Frage, wie hoch eigentlich das Bußgeld sei, wenn man ohne Maske in der S-Bahn oder mit fünf Ungeimpften im Wohnzimmer sitze. Maßstab des Sozialverhaltens, der Kontaktfreudigkeit, der Mobilität ist oft nicht das Infektionsgeschehen. Sondern die Infektionsschutzverordnung.

Das ist zunächst mal realistisch, weil die Politik ja entscheidet, was die Bürger dürfen und was nicht. Aber eine freie Gesellschaft darf da nicht stehenbleiben. Für sie gilt: Wenn wir unser Leben in der Krise einschränken, ist das idealerweise nicht in erster Linie rechtlich motiviert. Wer verstanden hat, dass die Pandemie im Wesentlichen die Reduzierung sozialer Kontakte erfordert, fragt nicht, wie viele Freunde er zur Party einladen darf.

Entscheidend für das Verständnis ist der Kern, der innere Gehalt aller Corona-Regeln. Ihn zu vermitteln, gelingt der Politik zu wenig. Das hat viele Gründe, einer ist der Anspruch der Politik, das Virus für die Bürger zu bekämpfen statt mit ihnen.

Ein anderer ist das wankelmütige Verhältnis der Politik zur Wissenschaft. Es schwankte zwischen "Primat der Medizin" und dem Ausbruch eines gestressten Armin Laschet bei Anne Will: "Wenn Virologen alle paar Tage ihre Meinung ändern, müssen wir in der Politik dagegenhalten." Wer so redet, hat die Arbeitsweise von Forschern nicht verstanden. Sie halten’s mit Konrad Adenauer und lassen sich nicht daran hindern, über Nacht klüger zu werden. Den Wissenszuwachs in politische Entscheidungen zu gießen, und zwar ohne, dass es gehetzt wirkt, ist für Politiker gewiss schwierig. Aber ihn zu ignorieren, ist keine Alternative, sondern schwächt Vertrauen – in Wissenschaft wie Politik.

Datenmangel zu Impfung und Long Covid

Wie ein roter Faden zieht sich der Mangel an Daten durch die Krisenjahre. Das ist seltsam, für ein Land wie Deutschland, das die Digitalisierung ja nun angeht. Also jetzt dann wirklich. Von RKI-Chef Lothar Wieler stammt der Hinweis, das Virus kenne weder Grenzen noch Uhrzeit. Was es aber durchaus zu kennen scheint, ist Wochenende: Der "tägliche Situationsbericht" des Robert-Koch-Instituts ist faktisch ein werktäglicher. Immer noch gibt es Gesundheitsämter, die ihre Daten am Wochenende oder an Feiertagen nicht nach Berlin schicken.

Zwei Jahre Corona, und es fehlt an Daten. Ob zu Long Covid, zum sozioökonomischen Status der Infizierten oder zur Frage, warum eine Impfung in bestimmten Milieus oder Regionen stärker abgelehnt wird. Welch politische Brisanz in diesem Mangel liegt, zeigt die jüngste Stellungnahme des Ethikrats, demzufolge die Debatte über eine Impfpflicht durch "teils erhebliche Daten- und Wissenslücken" beeinträchtigt ist.

Das ist ein beunruhigender Befund. Zumal die Gründe so vielfältig sind. Manchmal fehlen schlichtweg noch Studien. Aber oft ist das Problem halt kein wissenschaftliches: Überlastete Gesundheitsämter haben beispielsweise die Kontaktnachverfolgung eingestellt. Das bayerische Landesamt für Gesundheit sieht sich nach wie vor nicht imstande, den Impfstatus der Infizierten mitzuteilen, nachdem es früher Leute mit unbekanntem Status den Ungeimpften zugeschlagen hatte und in die Kritik geraten war. Überhaupt, der Impfstatus: Erst seit Ende des Jahres fragen RKI und DIVI-Register in den Kliniken täglich ab, ob die Corona-Intensivpatienten geimpft sind. Spät genug. Gleichwohl dauerte es einen weiteren Monat, bis die Öffentlichkeit das Ergebnis der Abfrage erstmals erfuhr.

Das sollte reichen an Beispielen für die Datenmangelverwaltung. Ohne Daten gibt es leider weniger Fakten. Und alternative Fakten gibt es wahrlich schon genug.

Den Spruch, jede Krise sei eine Chance, habe ich lange nicht gehört. Vermutlich nicht deshalb, weil wir die Chance inzwischen so wunderbar ergriffen hätten. Das aber heißt, und das ist das Versöhnliche zum Schluss, die Chance, sie liegt noch vor uns!