Zwei israelische Botschaftsmitarbeiter in Washington erschossen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Mitarbeiter der israelischen Botschaft in der Nähe des Jüdischen Museums in Washington ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Das sagte die Polizeichefin der US-Hauptstadt, Pamela Smith, vor Journalisten.

Täter von privatem Sicherheitsdienst festgenommen

Nach den Schüssen habe der mutmaßliche Täter das Museum betreten, wo er von privaten Sicherheitskräften festgenommen worden sei. Er habe nach der Festnahme einen propalästinensischen Slogan skandiert ("Free, free Palestine"), schilderte die Polizeichefin. Der mutmaßliche Täter Elias R. sei ein 30-jähriger Mann aus der Stadt Chicago im Bundesstaat Illinois.

Die beiden Opfer, ein Mann und eine Frau, hatten gerade eine Veranstaltung im Capital Jewish Museum verlassen, als der 30-jährige Verdächtige sich näherte und das Feuer eröffnete, sagte die Polizeipräsidentin Pamela Smith. Der mutmaßliche Täter sei beobachtet worden, wie er vor dem Schusswaffenangriff vor dem Museum umherlief und dieses auch nach den Schüssen betreten wollte. Dort sei er vom Sicherheitspersonal des Museums festgehalten worden. Smith sagte, dass die Strafverfolgungsbehörden nicht davon ausgingen, dass noch eine Bedrohung für die Öffentlichkeit besteht.

Opfer war junges Paar kurz vor der Verlobung

Der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, sagte, bei den beiden Getöteten handle es sich um ein junges Paar, das kurz vor der Verlobung gestanden habe. Der Mann habe in dieser Woche einen Ring gekauft und seiner Partnerin in Jerusalem einen Antrag machen wollen.

Donald Trump und Isaac Herzog reagieren auf Hass

"Diese schrecklichen Morde in D.C., die offensichtlich auf Antisemitismus beruhen, müssen aufhören, jetzt", schrieb US-Präsident Donald Trump am Donnerstagmorgen in den sozialen Medien. "Hass und Radikalisierung haben keinen Platz in den USA. Mein Beileid an die Familien der Opfer. Es ist so traurig, dass so etwas passieren kann", schrieb Trump weiter.

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog sagte, er sei "am Boden zerstört" über die Szenen in Washington. "Dies ist ein verabscheuungswürdiger Akt des Hasses, des Antisemitismus, der das Leben zweier junger Mitarbeiter der israelischen Botschaft gefordert hat. Unsere Herzen sind bei den Angehörigen der Ermordeten." Man stehe an der Seite der jüdischen Gemeinde in Washington und in den gesamten USA, sagte Herzog weiter. "Terror und Hass werden uns nicht brechen."

