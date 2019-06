Zwei Eurofighter nach Kollision abgestürzt

In der Nähe von Waren (Müritz) in Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Bundeswehr-Eurofighter zusammengestoßen und abgestützt. Einer der Piloten konnte inzwischen lebend aus einer Baumkrone gerettet werden werden, nach dem zweiten wird mit Hochdruck gesucht.

Zwei Fallschirme gesichtet

Die Maschinen führten nach Angaben der Luftwaffe eine Luftkampfübung durch. Daran sei noch ein dritter Eurofighter beteiligt gewesen, teilte die Luftwaffe mit. Der Pilot dieser dritten Maschine hatte nach dem Unglück gegen 14.00 Uhr im Luftraum über Plau am See zwei Fallschirme niedergehen sehen und den Vorfall gemeldet.

Alle Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das in Laage bei Rostock stationiert ist. Es ist unter anderem für die Ausbildung aller Eurofighter-Piloten der Luftwaffen zuständig.

Kollision über der Seenplatte

Die Kollision ereignete sich nahe dem Fleesensee, einem Gewässer in der Nähe der Stadt Waren (Müritz). Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Angaben des Innenministeriums in Schwerin nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt. Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Einsatz, auch mehrere Helikopter sind an der Rettungsaktion beteiligt.