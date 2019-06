Zwei deutsche Wanderer im Kleinwalsertal vermisst

Nach einer Bergwanderung im Kleinwalsertal in Österreich werden zwei deutsche Wanderer vermisst. Am späten Dienstagabend stellte ein Rettungsteam vorübergehend die Suche ein, wie ein Polizeisprecher sagte. Seit dem Nachmittag hatte ein Team mit etwa 50 Bergrettern und zwei Hubschraubern nach den Vermissten gesucht. Heute soll die Suche fortgesetzt werden.

In Schneeloch verschwunden

Die Wanderer hatten den Angaben nach in einer Dreiergruppe eine Bergtour um den Widderstein im Kleinwalsertal in Vorarlberg gemacht. Im Bereich eines Schneefeldes seien sie vom Weg abgekommen, eine Wandererin sei ausgerutscht und in einem "Schneeloch" verschwunden. Bei dem Versuch, der Frau hinterherzusteigen, sei einer der Begleiter ebenfalls abgerutscht. Der dritte Wanderer, der kein Handy mit sich geführt habe, sei dann unter Schock und mit leichten Verletzungen ins Tal abgestiegen und habe von dort einen Notruf abgesetzt, hieß es in einer Mitteilung.

Sechs Meter hohe Schneedecke

Im Bereich des Unglücks sei die Schneedecke etwa sechs Meter dick. Darunter verlaufe ein Gebirgsbach, der aktuell sehr viel Wasser führe, hieß es. Aktuell liegt in den Bergen immer noch viel Schnee, mehr als sonst um diese Jahreszeit üblich.