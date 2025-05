Zwei deutsche Touristen in Tschechien von Blitz getroffen

03.05.2025, 20:38 Uhr Bildbeitrag

Während eines Gewitters sind heute zwei Deutsche in Tschechien vom Blitz getroffen worden. Die beiden Touristen trugen schwere und mittelschwere Verletzungen davon. In Tschechien gilt wie auch in Teilen Bayerns eine Unwetterwarnung.

