Zwei Arbeiter bei Felssturz in Österreich getötet

Herabstürzende Felsmassen haben in Oberösterreich zwei Arbeiter unter sich begraben und getötet. Die beiden Männer sollten mit Baggern Teile eines absturzgefährdeten Felsens in Steyr bearbeiten und so die Lage unterhalb des Felsens sicherer machen, wie der ORF berichtet. Dabei löste sich offenbar ein 40 Kubikmeter großer Teil des Felsens und rutschte mitsamt einem Teil des Hangs ab. Die beiden Arbeiter wurden vom Geröll erfasst und tödlich verletzt.

Mehrere Häuser geräumt

Einsatzkräfte räumten laut Polizei mehrere Häuser im erweiterten Gefahrenbereich. Die dort angetroffenen zehn Menschen seien anderweitig untergebracht worden, so ein Polizeisprecher.

Die Helfer suchen mit Drohnen und Wärmebildkameras nach weitern Opfern. Derzeit gebe es aber keine Hinweise auf weitere Tote oder Verletzte, sagte der Bürgermeister von Steyr, Markus Vogl.

Fels seit mehr als einem Jahr als gefährlich bekannt

Der Fels war laut Behörden seit mehr als einem Jahr als Gefahrenstelle erkannt. Seitdem sei man für diesen heiklen Auftrag auf der Suche nach einer Spezialfirma gewesen, weil Sprengungen wegen der unterhalb stehenden Häuser nicht möglich waren. Nach langem Suchen sei in der dritten Ausschreibung endlich eine Spezialfirma gefunden worden, die den Block abtragen sollte. Dabei ist nun das Unglück passiert.

Für die direkt unterhalb liegenden Häuser habe die Stadt auf Anraten der Wildbach- und Lawinenverbauung damals ein Betretungsverbot erlassen. Sie waren also derzeit nicht bewohnt.

Mit Informationen von dpa