Zwei Abgeordnete sagen Teilnahme an Staatsbankett für Erdogan ab

Zwei Bundestagsabgeordnete von FDP und Linken wollen Ende des Monats nicht am Staatsbankett von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des Staatsbesuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teilnehmen. Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Djir-Sarai, und Linken-Fraktionsvize Sevim Dagdelen wollen ihren Einladungen zu dem festlichen Abend im Schloss Bellevue nicht folgen, wie die beiden der Tageszeitung "Die Welt" sagten.

Linken-Politikerin: Lieber Proteste als militärische Ehren

Man könne "als Bundestagsabgeordneter nicht mit jemandem dinieren, während deutsche Staatsangehörige in türkischen Gefängnissen sitzen und Ankara sich immer weiter von demokratischen und menschenrechtlichen Werten entfernt", sagte der im Iran geborene Djir-Sarai dem Blatt. Dagdelen begründete ihren Schritt damit, dass sie "den jetzt gesetzten Rahmen eines Staatsbesuchs mit Bankett und militärischen Ehren für völlig unangemessen" halte. Sie wolle sich stattdessen an Protesten gegen Erdogan beteiligen.

Vielerorts Proteste gegen den Staatsbesuch

Erdogan wird vom 27. bis 29. September zu einem Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Bereits heute haben Kritiker des türkischen Präsidenten in mehreren deutschen Städten gegen die Visite demonstriert. Protestaufrufe gab es in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Bielefeld, Bremen und Essen. In Düsseldorf etwa nahmen knapp 200 überwiegend kurdische Demonstranten an einer Kundgebung teil. Die Veranstalter hatten allerdings mit deutlich mehr Teilnehmern an der von starken Polizeikräften begleiteten Demonstration gerechnet.