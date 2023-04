Zustrom von Migranten: Italien verhängt Notstand

Die italienische Regierung hat wegen des anhaltenden Zustroms von Migranten einen sechsmonatigen Notstand erklärt. Nach Angaben der italienischen Regierung sind in diesem Jahr bereits mehr als 31.000 Menschen übers Mittelmeer nach Italien gekommen – vergangenes Jahr waren es im gleichen Zeitraum 7.900. Sie erreichten Italien entweder aus Seenot gerettet von der italienischen Marine und Küstenwache oder von Schiffen privater Hilfsorganisationen oder auch mit den Booten, in denen sie losgefahren waren.

Ein Sonderbeauftragter solle ernannt und mit zunächst fünf Millionen Euro für seine Arbeit ausgestattet werden, berichtete das staatliche italienische Fernsehen.

Die sogenannten Hotspots, in denen Migranten erst einmal untergebracht werden, sind überfüllt. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat versprochen, die Einwanderung einzudämmen. Wie andere EU-Staaten an Außengrenzen der Gemeinschaft hat Italien aber weitgehend erfolglos Solidarität und Hilfe von anderen Mitgliedern eingefordert.

Auch in Deutschland Zustrom spürbar

Allein am langen Osterwochenende waren nach Angaben italienischer Medien rund 2.000 Menschen auf der Insel Lampedusa angekommen. Der Notstand wird in Italien im Allgemeinen nach Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen ausgerufen. Oft gilt er nur für bestimmte Regionen.

Auch in Deutschland und damit auch in Bayern ist die Zunahme an Migranten spürbar. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind deutlich mehr Anträge auf Asyl in Deutschland gestellt worden als im gleichen Zeitraum 2022. Wie aus einer Veröffentlichung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Nürnberg hervorgeht, hat die Behörde 80.978 Erstanträge im ersten Quartal angenommen. Im gleichen Zeitraum im Vorjahr waren es 44.908. Das entspricht laut Bamf einer Steigerung von 80,3 Prozent.

Wie viele Geflüchtete als Asylbewerber genau nach Bayern kamen, lässt sich an Zahlen des Bamf ablesen: Im Jahr 2022 haben etwa 38.700 Asylbewerber in Bayern Schutz gesucht. Die meisten stammen aus Syrien, danach folgt Afghanistan und etwas abgeschlagen der Irak und die Türkei.

Italien will Abschiebungen beschleunigen

Die italienische Regierung kann mit Verhängung des Notstands schneller handeln, muss das Parlament nicht in allen Fällen einbeziehen und kann so etwa einfacher finanzielle Mittel für die Hilfe bereitstellen. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa zitierte Zivilschutzminister Nello Musumecio: "Um es klar zu sagen, das löst das Problem nicht, dessen Lösung an eine vernünftige und verantwortliche Intervention der Europäischen Union geknüpft ist."

Im konkreten Fall will die Regierung einerseits weitere Aufnahmezentren für Migranten schaffen, andererseits Abschiebungen beschleunigen.

Mit Informationen von Reuters und AP