Zum Vatertag: Die Zwickmühle des modernen Vaters

Der Vater in der Krabbelgruppe. Die Mutter beim Job. Diese Rollenaufteilung ist immer noch keine Selbstverständlichkeit. Oft ist es doch so: der Vater ist der Hauptverdiener, die Mutter in Teilzeit aktiv. Sie kümmert sich um Haushalt und Kinder. Nach Ansicht des Bamberger Väterforschers Harald Rost würden sich zwar viele Väter gern mehr in die Kindererziehung einbringen, dies scheitere dann aber oft in der Praxis.

Wenn der Vater mit dem Sohne: Komische Blicke auf dem Spielplatz

Papa Florian Röckl schneidet für seinen dreijährigen Sohn einen Apfel. Gleich wollen die zwei auf den Spielplatz gehen. Dort wird der 47-Jährige auf verwunderte Mütter und Omas treffen. Ein Vater mit seinem Kind auf dem Spielplatz? Das ist offenbar immer noch ein ungewohnter Anblick. Manchmal fühlt sich der Münchner diskriminiert, wenn ihn Mütter aus Gesprächen auf der Bank ausschließen. "Ich kann mir vorstellen, wenn Frauen das Kind bekommen haben, nehmen sie wieder automatisch die alte Rolle ein und deswegen ist der Mann noch nicht so en vogue", vermutet Florian Röckl.

Bewusste Entscheidung: Vater in Teilzeit, Mutter arbeitet Vollzeit

Der Münchner kümmert sich seit mehr als drei Jahren um seinen Adoptivsohn Ben. Er war mit ihm in der Krabbelgruppe, beim Babyschwimmen und hat die Eingewöhnung im Kindergarten übernommen. Anfangs hat der selbständige Betriebswirt ein Jahr Elternzeit genommen, danach ist er in Teilzeit gegangen. Seine Frau, Lehrerin an einer Grundschule, arbeitet Vollzeit. Das Ehepaar hat sich bewusst für diese Rollenaufteilung entschieden. "Ich bin kein Karrieremensch. Ich lebe, um zu leben und es fühlt sich gut an, wie es ist", sagt der 47-Jährige. Anfangs war es für Florian Röckl eine Umstellung, zu Hause zu bleiben, den Haushalt zu erledigen. Aber er genießt es, viel Zeit mit seinem Sohn zu verbringen. Familie und Freunde haben die etwas andere Konstellation der Familie Röckl positiv aufgenommen.

Sechs Prozent der Väter gehen in Teilzeit, knapp 70 Prozent der Mütter

Noch immer ist die klassische Rollenverteilung weit verbreitet. Dass der Vater überwiegend die Kindererziehung übernimmt, ist nach wie vor ungewöhnlich. "Viele Männer würden sich gerne mehr in die Betreuung und Erziehung der Kinder einbringen, die Praxis sieht aber anders aus“, sagt Vaterforscher Harald Rost vom Staatsinstitut für Familienforschung an der Uni Bamberg.

Wunsch und Wirklichkeit klaffen immer noch auseinander. Seit den 1990er Jahren beschäftigt sich der Wissenschaftler mit der Rolle des Vaters in unserer Gesellschaft. Lediglich sechs Prozent der Väter gehen in Teilzeit. Bei den Müttern sind es laut Bundesamt für Statistik knapp 70 Prozent. Das ist der Stand von vor drei Jahren. Aktuelle Zahlen gibt es nicht. Aber Harald Rost sagt, die Zahlen hätten sich wenig verändert. Mittlerweile nehmen zwar knapp die Hälfte der Väter Elternzeit, doch meistens nur für maximal zwei Monate, kritisiert der Familienforscher.

"Väter-Gründe" gegen Teilzeit: Rahmenbedingungen und eigener Wille fehlen

Männer haben laut Rost oft Angst vor einem beruflichen Karriereknick und vor dem Ansehen in der Gesellschaft. Auch ist es meistens finanziell nicht tragbar für die Familie, wenn der Vater in Teilzeit geht. Dazu kommt, dass die Mutter nach der Geburt eine stärkere Bindung zu Kind hat. Sie möchte zu Hause bleiben, zumindest die erste Zeit.

"Es muss sich in den Köpfen etwas ändern. Die gesellschaftliche Akzeptanz muss sich ändern, damit Väter auf Spielplätzen mehr eingebunden werden", fordert der Bamberger Wissenschaftler. Rost schlägt deshalb vor, Mutter und Vater sollten in Teilzeit gehen. Unter der Voraussetzung, dass der Arbeitgeber mitmacht und die Kinder gut betreut sind.

Die Rolle des Vaters wandelt sich langsam, hofft Papa Florian Röckl. Er glaubt, dass es hat zwei Gründe, warum noch immer so wenige Väter in Teilzeit gehen: Es ist die eigene Entscheidung und die Rahmenbedingungen müssen stimmen, der Arbeitgeber muss mitspielen.

