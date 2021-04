Zum Tod von Prinz Philip: Der Prinzgemahl aus Reihe zwei

Frühe Liebe zur späteren Queen

Philip wird in Deutschland, später in Frankreich und Schottland zur Schule geschickt. In der Beziehung zu Elizabeth, einer Cousine dritten Grades und Freundin seit Kindheitstagen, findet er schließlich Halt, Stabilität und Zuversicht - so berichten es Beobachter.

Als die beiden 1947 heiraten, hoffen noch auf eine lange Zeit als Ehepaar und Familie, denn König Georg VI. war erst 51 Jahre alt. Doch dann stirbt der König im Februar 1952 überraschend - Elizabeth wird über Nacht zur Königin – und Philip der Prinzgemahl.

Plötzlich war auch für den Prinzgemahl alles anders

"Ganz schwierig für ihn", sagt Peter Morgan, der die Serie "The Crown" produziert hat. Philip sei von Natur aus viel mehr Alphatier als die Königin – aber sie sei nun eben die Anführerin. Philip unterstützt seine Frau, wo er nur kann. Er begleitet die Queen auf Reisen, nimmt Termine für sie wahr, überreicht Preise und Medaillen im Namen der Krone, und er diskutiert auch mit der Königin über ihre Redemanuskripte.

Dabei sei er ihr erster Kritiker gewesen, sagt die Queen am 60. Hochzeitstag. Philip habe mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten. "Wir haben Manuskripte diskutiert und er hat seine Meinung gesagt." Es war einer der seltenen Momente, in dem die Queen öffentlich über ihre Ehe redete.

Prinz Philip - ein Leben mit Verzicht

Philip verzichtet für diese Ehe auf manches, was ihm eigentlich viel bedeutet: Auf seine Karriere bei der Marine, die bereits verheißungsvoll begonnen hat, auf seine dänischen und griechischen Adelstitel, er wechselt vom griechisch-orthodoxen Glauben in die Anglikanische Kirche, deren Oberhaupt die Queen ist und ihre Kinder erhalten nicht seinen Namen, Mountbatten, sondern den seiner Frau, Windsor.

Geradlinig und warmherzig - aber nicht immer diplomatisch

Philip eckt öffentlich oft an, mit undiplomatischen Bemerkungen. In einem Interview erklärt er einmal, es sei eben schwierig auf so vielen Terminen immer das Passende zu finden, was man sagen könne und er bereue so manches davon. Menschen, die ihn näher und privater kannten, sagen aber auch, er sei ein sehr gefühlvoller und warmherziger Mensch.