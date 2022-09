Zum letzten Mal: Queen Elizabeth II.

Elizabeth II. - eine Frau mit zwei Geburtstagen

Muss man sich auch erstmal leisten können: Eigentlich hat die Queen am 21. April Geburtstag. Weil da aber meist Aprilwetter herrscht, feierte sie ihren Ehrentag mit Parade und großem Gebrause offiziell im Juni. Barbra Streisands Klassiker "Don't rain on my parade" war dafür übrigens nicht der Ideengeber: Begründet hat die Tradition bereits ihr Urgroßvater König Edward VII.

Für alle, die am Königinnengeburtstag keine Zeit hatten, veranstaltete die Queen rund um diesen Termin übrigens noch diverse Garden Parties, zu denen im Schnitt - wie das Boulevardblatt Hello ausgerechnet hat - 27.000 Tassen Tee, 20.000 Sandwiches und 20.000 "slices of cake" gereicht wurden. Insgesamt nahmen daran mehr als 1,45 Millionen Menschen teil.