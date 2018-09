Zukunft von Maaßen weiter unklar

Im Streit über Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat sich die Bundesregierung bisher nicht offiziell festgelegt. Einen Online-Artikel der "Welt", wonach sich Kanzlerin Angela Merkel entschieden habe, dass Maaßen gehen soll, wollte die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag nicht kommentieren. Sie betonte, dass es bei dem für morgen Nachmittag geplanten Treffen der Koalitionsspitzen bleibt.

In der Koalition hieß es laut dpa, derzeit werde noch nach einer Kompromisslösung gesucht, die auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zufriedenstelle. Aus Unionskreisen verlautete, dass über die Zukunft von Maaßen noch keine Entscheidung gefallen sei.

Maaßen: Wenn ich falle, dann fällt Seehofer auch

Die "Welt" hatte berichtet, dass sich Merkel zur Ablösung Maaßens entschieden habe, weil er sich ihrer Ansicht nach in die Tagespolitik eingemischt hat. Dies habe sie führenden Mitgliedern ihrer Koalition am Wochenende in Telefonaten signalisiert. Demnach solle die Ablösung unabhängig davon erfolgen, wie sich der als Dienstherr zuständige Bundesinnenminister Seehofer dazu stellt. Dieser hatte sich noch am Donnerstag hinter den 55-Jährigen Geheimdienstchef gestellt.

Auch Maaßen selbst hatte nach Informationen der "Welt" vor wenigen Tagen noch vor Unionsabgeordneten wörtlich erklärt: "Horst Seehofer hat mir gesagt, wenn ich falle, dann fällt er auch." Die Online-Ausgabe der "Welt" bezieht sich bei ihrem Bericht auf Koalitionskreise. Die SPD, die Maaßens Rücktritt seit Tagen fordert, sprach von einem "guten Signal". Linksfraktionschef Dietmar Bartsch bezeichnete einen Rücktritt von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen als überfällig.

Umstrittene Chemnitz-Äußerungen

Ausgangspunkt der Debatte war ein Interview Maaßens, in dem er gesagt hatte, ihm lägen "keine belastbaren Informationen" vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen "gute Gründe dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video um eine gezielte Falschinformation handle, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken". In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Der Vorwurf gegen sie lautet auf gemeinschaftlichen Totschlag.